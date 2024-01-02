İsrail casusları her detayı düşünmüş! MİT operasyonunun detayları ortaya çıktı! Özel iletişim sisteminden dizayn edilmiş çantalara...

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ: İŞ İLANLARI...

Operasyonlarla İsrail istihbarat servisinin çalışma yöntemleri de deşifre edildi.

Türkiye'de bulunan Filistinliler ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere İsrail istihbarat servisinin eleman temin ettiği, bu kapsamda İsrail istihbaratı tarafından sosyal medya siteleri veya sohbet gruplarında detay verilmeyen iş ilanları veya linkleri paylaşılarak, kullanılmaya uygun kişilerin kendileriyle temasa geçmesinin sağlandığı belirtildi.

İLK TEMAS SONRASI WHATSAPP VE TELEGRAM

Bu ilanlara/linklere dönüş yapan kişilere çeşitli işler verilerek nihai göreve hazırlanmasının sağlandığı, ilk temasın ardından operasyonel Telegram ve WhatsApp uygulamalarıyla irtibatı sürdüren İsrail servisinin, kaynaklarıyla sadece yazılı iletişim kurduğu kaydedildi.

PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Kaynaklara yapılacak ödemelerde ise aracı/canlı kurye kullanıldığı ifade edilirken, kripto para ve havale sistemini kullanarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı anlatıldı. İsrail istihbaratının, aracı/canlı kurye olarak kullandığı kişileri de sosyal medyada verdiği ilanlarla temin ettiği, para transferlerinin illegal bahis/kumar parası olduğunu belirterek kişileri ikna ettiği bildirildi.