İsrail Gazze’deki 29 askerini öldürdü

IDF, bölgede çok fazla asker bulunması, iletişim sorunları, askerlerin yorgun olması ve kurallara dikkat etmemesi gibi nedenlerle söz konusu kazaların meydana geldiğini açıkladı.



İsrail ordusunun kara operasyonunda öldürülen toplam İsrailli asker sayısı ise 170'e ulaştı.