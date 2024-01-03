ABD'den kanlı ellerini uzattığı katil İsrail'e ret: Kışkırtıcı ve sorumsuz açıklamalar
ABD, İsrailli bakanlar Smotrich ve Ben Gvir'in, Filistinlilerin Gazze'den kitlesel olarak yerlerinden edilmeleri açıklamasını "kışkırtıcı ve sorumsuz" bularak reddetti. Öte yandan Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, İsrail'in Gazze halkını zorla yerinden etmesini desteklemeyeceklerini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine" yönelik açıklamalarını "kışkırtıcı ve sorumsuzca" şeklinde yorumladı.
"İSRAİL'İN AÇIKLAMALARI KIŞKIRTICI VE SORUMSUZCA"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli bakanların Gazze halkının göç etmesine yönelik paylaşımlarına tepki gösterdi.
Miller, İsrailli iki bakanın söylemlerini "kışkırtıcı ve sorumsuzca" şeklinde niteleyerek, ABD'nin Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan açıklamaları reddettiğini belirtti.
"GAZZE FİLİSTİN TOPRAĞIDIR"
Bu tür söylemlerin İsrail hükümetinin politikalarını yansıtmadığının, Başbakan Binyamin Netanyahu dahil İsrailli yetkililer tarafından kendilerine defalarca söylendiği bilgisini paylaşan Miller, bu tür açıklamaların derhal durması gerektiğini kaydetti.
Miller, "Gelecekte Hamas'ın artık kontrolünde olmadığı ve hiçbir terör grubunun İsrail'i tehdit edemeyeceği bir Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve Filistin toprağı olarak kalacağı konusunda açık, tutarlı ve net olduk." ifadesini kullandı.
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini" açıklamıştı.
Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmış ancak bu ortakların kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair ise bilgi vermemişti.
İsrail ordu radyosuna göre konuya ilişkin aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadesini kullanmıştı.
FRANSA'DAN DA RET
Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, İsrail'in Gazze halkını zorla yerinden etmesini desteklemeyeceklerini duyurdu.
De Riviere, AA muhabirinin "İsrailli yetkililer yakın zamanda Gazze'deki Filistinlilerin 'gönüllü göçünü' destekleyen nitelikte açıklamalarda bulundu. Sizin, Fransa'yı temsilen Filistinlilerin zorunlu göçüne ilişkin tepkiniz nedir?" sorusunu yanıtladı.
"Fransa çok açık bir şekilde toplumların zorla yerinden edilmesine karşı." ifadesini kullanan de Riviere, bunun hem genel anlamda hem de Gazze için geçerli olduğunu dile getirdi.
De Riviere, "Gazze'de insanların zorla yerinden edilmesini desteklemeyeceğiz. Gazze Şeridi'nde Filistinliler yaşıyor. Amacımız, Filistinlilerin burada güvenli bir şekilde ve iyi koşullar altında yaşamaya devam etmelerini sağlamak." diye konuştu.
Filistin halkını Gazze'den çıkmaya zorlamak, yeniden kolonileştirmek gibi fikirlerin "saçma" olduğunu ifade eden de Riviere, "Önemli olan, askeri operasyonun sonlandırılmasıdır." dedi.
De Riviere, İsrail'in askeri unsurları hedef almaya devam edebileceğini ancak sivilleri artık hedef almaktan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Filistin halkı evlerinde bombalanmadan huzur içinde yaşayabilmeli. Okullar, hastaneler hedef alınmamalı." açıklamasında bulundu.
Hamas'ın sivil halkı ve okulları kalkan olarak kullandığı iddialarına ilişkin de Riviere, "Bu doğru ancak eğer bir şüphe varsa o zaman o okulun bombalanmaması gerekiyor." dedi.
"GAZZE'DE 2 MİLYON SİVİL VAR, 2 MİLYON TERÖRİST DEĞİL"
BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'ye insani yardımlar hakkında kabul edilen kararların henüz uygulanamadığını belirten de Riviere, "İnsani yardımlar konusu savaşın bir semptomu. Asıl olarak biz kökendeki siyasi meseleleri çözmeliyiz. Bir sonraki adıma geçmek için sürdürülebilir ateşkese ihtiyaç var." dedi.
De Riviere, sivillerin korunması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze'de 2 milyon sivil var, 2 milyon terörist değil. Teröristleri hedef almakta sorun yok ama sivilleri hedef alamazsınız. Ayrım gözetmeyen bombalamanın son bulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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