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Siyonist İsrail için hesap vakti! Güney Afrika’ın açtığı soykırım davasında tarih belli oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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Siyonist İsrail için hesap vakti! Güney Afrika’ın açtığı soykırım davasında tarih belli oldu

Siyonist İsrail, Gazze’de 3 aya yakın bir süredir kadın, çocuk, yaşlı demeden tarihte görülmemiş bir katliama girişti. Yaşananlar sonrası terör devletinin vahşetine duyarlı devletlerden Güney Afrika Cumhuriyeti, bebek katili İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açmıştı. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin açtığı "Soykırım" davasının ilk duruşmasının yapılacağı tarih belli oldu.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, davanın ilk duruşmasının 11-12 Ocak'ta Lahey'de olduğunu ve avukatların bu yönde hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

GÜNEY AFRİKA'DAN İSRAİL'E ŞOK

Katil İsrail yönetimi, kendisini Gazze Şeridi'nde Filistinlilere soykırım uygulamakla suçlayan Güney Afrika'ya tepki göstermiş ancak davayı boykot etmeyeceğini duyurmuştu.

MALEZYA'DAN GÜNEY AFRİKA'YA DESTEK

Malezya Dışişleri Bakanlığı da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin terör devleti İsrail aleyhine dava açmasını, hesap verilebilirlik için "somut adım" olarak tanımlamış ve destek vermişti.

UAD'nin dava usulüne göre, davacı ve davalı ülkeler, 15 hakimden oluşan panele birer hakim ekleyebilir. Ayrıca, davalı İsrail, duruşmada 4 avukat tarafından temsil edilebilir ve destekçisi ülkelerin temsilcileri tarafından yazılmış mektupları mahkemeye sunabilir.

UAD, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması yönünde bir emir çıkarabilir.

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GÜNEY AFRİKA, İSRAİL HAKKINDA SOYKIRIM DAVASI AÇMIŞTI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

"HUSUSİ SOYKIRIM NİYETİ..."

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

DAVA SÜRECİ

Soykırım Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine UAD'de dava açabiliyor.

UAD, aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararına hükmederek, söz konusu ihlallerin dava süreci sonlanana kadar durdurulmasına hükmedebiliyor.

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