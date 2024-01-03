Tokyo'da uçak faciası! Hava trafiği kontrol görevlisinin ifadesi ortaya çıktı
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı pistinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, yolcu uçağı ile sahil güvenlik uçağının çarpışmasının ardından 100'den fazla uçuş iptal edildi. Uçuşların iptal edilmesinden, yaklaşık 20 bin yolcu etkilendi. Öte yandan Haneda Havalimanı'nda uçakların kazasına ilişkin hava trafiği kontrol görevlisinin ifadesi de ortaya çıktı.
Japon yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, havalimanındaki çarpışma sonrası uçuşlar iptal edilmeye başladı.
Japan Airlines, ülke içinde Haneda'ya giden ve gelen 50 uçuşu, All Nippon Airways firması da 54 yurt içi ve 1 uluslararası uçuşu iptal etti.
Uçuşların iptal edilmesinden, yaklaşık 20 bin yolcu etkilendi.
Diğer hava yolu şirketlerinin de toplam 12 uçuşu iptal edildi.
İptal edilen uçuşlar nedeniyle ek tren seferlerinin yapılacağı bildirildi.
YETKİLİLERİN İFADELERİNİN "ÇELİŞTİĞİ" İDDİASI
NHK'nin haberinde, Haneda Havalimanı'nda uçakların kazasına ilişkin hava trafiği kontrol görevlisinin ifadesinin, sahil güvenlik yetkililerinin ifadesiyle "çeliştiği" öne sürüldü.
Hava trafiği kontrol görevlisinin, ifadesinde, yolcu uçağının pistten kalkışını onayladığını, sahil güvenlik uçağının ise bu pistin "dışında kalması" talimatı verdiğini söylediği aktarıldı.
Sahil güvenlikten bir kaynak ise sahil güvenlik uçağının pilotunun, kalkış için onay aldığını öne sürdü.
Yetkililerin, kazaya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.
HANEDA HAVALİMANI PİSTİNDE UÇAKLAR ÇARPIŞTI
Polis yetkilileri, yolcu uçağı ile çarpışan sahil güvenlik uçağındaki 6 kişilik mürettebattan 1'inin yaralı şekilde kaçmayı başardığını, 5'inin ise hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Söz konusu sahil güvenlik uçağının, depremlerden etkilenen insanlara yardım götürmek üzere görevlendirildiği kaydedilmişti.
Yerel basındaki haberlerde, Haneda Havalimanı pistinde, Japan Airlines'a ait bir uçakta yangın çıktığı kaydedilmiş, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği belirtilmişti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın, pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığı anlar yer almıştı.
Pistte yanan yolcu uçağında bulunan 379 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiği duyurulmuştu.
Öte yandan, olay nedeniyle Haneda Havalimanı'ndaki tüm pistler kapatılmıştı.
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