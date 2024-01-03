Maduro: Yahudilerin Hitler zamanında Nazi döneminde yaşadığı Holokost’u bu sefer Filistinliler yaşıyor!

"HOLOKOST'U BU SEFER FİLİSTİNLİLER YAŞIYOR"

Holokost'u hatırlatan Maduro, "Filistin'deki çatışmaya gelince artık bu konuda hiçbir şüphe yok. Bu bir halka karşı soykırımdır. Yahudi halkının Hitler zamanında, Nazi döneminde yaşadığı Holokost'u, bu sefer Filistinliler yaşıyor." ifadesini kullandı.