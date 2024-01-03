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Maduro: Yahudilerin Hitler zamanında Nazi döneminde yaşadığı Holokost'u bu sefer Filistinliler yaşıyor!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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Maduro: Yahudilerin Hitler zamanında Nazi döneminde yaşadığı Holokost’u bu sefer Filistinliler yaşıyor!

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliama sesini yükselten Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin halkının 75 yıldan fazladır "soykırıma" maruz kaldığını belirtti. Madruo, “Yahudi halkının Hitler zamanında Nazi döneminde yaşadığı Holokost'u bu sefer Filistinliler yaşıyor” ifadelerine yer verdi.

Meksika merkezli La Jornada gazetesine açıklamalarda bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası toplumu Filistin'de yaşanan olaylar karşısında "sessiz" kalmakla eleştirdi.

"HOLOKOST'U BU SEFER FİLİSTİNLİLER YAŞIYOR"

Holokost'u hatırlatan Maduro, "Filistin'deki çatışmaya gelince artık bu konuda hiçbir şüphe yok. Bu bir halka karşı soykırımdır. Yahudi halkının Hitler zamanında, Nazi döneminde yaşadığı Holokost'u, bu sefer Filistinliler yaşıyor." ifadesini kullandı.

"AVRUPA SUÇA SESSİZ TANIKTIR"

Maduro, Filistin halkının 75 yılı aşkındır soykırıma maruz kaldığını vurgulayarak, "Soykırımın en kötü yanı, suç ortaklığı ve sessizliğidir. Avrupalı elitler, bu suç ortaklığının sessiz tanıklarıdır. Amerikalı elitlerin ürettiği bombalar, masum Filistinlileri katlediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"FİLİSTİN'DE VAHŞET YAŞANMAKTA"

Uluslararası mahkemelerin harekete geçmesi gerektiğini savunan Maduro, dünyanın gözü önünde ve canlı olarak Filistin'de vahşet yaşandığını belirtti.

"İSA'NIN DOĞDUĞU TOPRAKLARDA NOEL KUTLANMADI"

Venezuela'nın Filistin davasıyla dayanışma içinde olduğunu dile getiren Maduro, şunları kaydetti:

"Filistin'deki kız ve erkek çocuklarının yaşadığı acıların farkındayız. İsa'nın doğduğu topraklarda Noel kutlanılmadı. Beytüllahim'deki tüm yerler kapandı. İsa peygamberin yemliğinin bulunduğu yer tanklarla çevrili. Filistin halkının mücadelesi ve direnişi aynı şekilde halkımızın mücadelesi ve direnişi, bize neler getireceğini göreceğiz."

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