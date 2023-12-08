Pink Floyd’un solisti Roger Waters ile Kolombiya Devlet Başkanı Petro Filistin bayrağı açtı

Kolombiya Devlet Başkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada, Roger Waters'ın Petro'nun "Gazze'deki soykırımın durdurulması gerektiği yönündeki sağlam duruşuna övgüde" bulunduğu ifade edildi.

Water'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletler'in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme öncülük etmesini istediği belirtildi.





Diğer yandan, İsrail'in ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara ve Gazze halkına yönelik toplu cezalandırmasına karşı sesini yükselten ünlüler arasında yer alan Roger Waters, Filistin'in haklarını savunduğu gerekçesiyle Güney Amerika konserlerinin İsrail lobileri tarafından engellenmeye çalışıldığını açıklamıştı.