Pink Floyd’un solisti Roger Waters ile Kolombiya Devlet Başkanı Petro Filistin bayrağı açtı
İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği soykırıma tüm dünyadan tepkiler yükselirken efsanevi rock müzik grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, Bogota'da görüşme gerçekleştirdiği Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile "Filistin" bayrağı açtı. Waters, Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki soykırımın durdurulması için Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme öncülük etmesini talep etti.
İngiliz müzisyen ve ünlü Pink Floyd grubunun solisti Roger Waters, konser için geldiği Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Devlet Başkanı Gustavo Petro tarafından kabul edildi.
Waters, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleştirilen görüşmede Petro'nun en küçük kızı Antonella'ya imzalı gitarını hediye etti.
FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTILAR
İkili, görüşmenin sonunda ise dev Filistin bayrağı açarak kameralara poz verdi.
Kolombiya Devlet Başkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada, Roger Waters'ın Petro'nun "Gazze'deki soykırımın durdurulması gerektiği yönündeki sağlam duruşuna övgüde" bulunduğu ifade edildi.
Water'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletler'in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme öncülük etmesini istediği belirtildi.
Diğer yandan, İsrail'in ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara ve Gazze halkına yönelik toplu cezalandırmasına karşı sesini yükselten ünlüler arasında yer alan Roger Waters, Filistin'in haklarını savunduğu gerekçesiyle Güney Amerika konserlerinin İsrail lobileri tarafından engellenmeye çalışıldığını açıklamıştı.
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