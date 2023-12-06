06 Aralık 2023, Çarşamba
Pink Floyd'un solisti Roger Waters’ten Batı’ya Gazze tepkisi: Nasıl olur da Batı İsrail'i mağdur olarak göstermeye çalışabilir!
Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, İsrail'in Gazze'deki soykırımına sert tepki gösterdi. Geçmişte yaptığı açıklamalarda da Filistin halkının özgürlüğünü savunan Walter, "Gazze'de yaşayan insanlar haftalardır, gece gündüz F-16'lar tarafından bombalanıyor. İnsan bunun nasıl bir şey olduğunu dahi hayal edemiyor. Dünya'nın en güçlü imparatorluğu (ABD) tarafından alkışlanıyor olması inanılamayacak kadar iğrenç. (Batı ülkeleri) Nasıl olur da hala İsraillileri mağdur olarak göstermeye çalışabilirler?" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 06.12.2023 12:12
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