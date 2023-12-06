Pink Floyd’un solisti Roger Waters’ten Batı’ya Gazze tepkisi: Nasıl olur da Batı İsrail’i mağdur olarak göstermeye çalışabilir!

Waters, TRT World'e verdiği röportajda, Filistin ile ilgili aktivizminin nasıl başladığını ve İsrail'in Filistin'e saldırılarını değerlendirdi.

Avrupa turnesi sırasında, menajerinin programına Tel Aviv'deki Hayarkon Park konserini eklediğini, bunun ardından bir sürü e-posta almaya başladığını belirten Waters, daha sonra İsrail'in işgali altındaki bölgelerden de aldığı bir e-postada, konser bölgesinin "Filistinlilerin mezarı üzerine kurulduğuna" ilişkin bir mesaj okuduğunu söyledi.

Waters, bunu öğrendiği an Hayarkon Park konserini iptal ettiğini ve Filistin meselesi hakkında çok az şey bildiği için konseri Tel Aviv-Kudüs arasındaki bir bölgede düzenlediklerini kaydetti.