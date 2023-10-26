Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters’tan İsrail’e tepki: Ölene kadar mücadelemi sürdüreceğim

2006 yılında BM heyetiyle birlikte Filistin'i ziyaret ettiğini belirten ve orada yaşananlardan çok etkilendiği dile getiren dünyaca ünlü yıldız, "Ürdün Nehri ile deniz arasındaki topraklarda yaşayan yerli insanların hepsi için. Gerçekten basit. Benim için bu hikaye 2006'ya dek başlamamıştı. Filistin'e gittiğimde Apartheidi uygulamalı gördüm. Hatta yollarda bile Vay canına, bu çok garip bilirsiniz orası çok güzel ama sadece Yahudiler için. Yahudi değilseniz bu yoldan geçemezsiniz. Nöbetçi askerler geçmeniz gereken tüm kavşak ve yerleşimlerde konumlandırılmış. 10 yaşındaki çocuklara ve hatta İngiliz pasaportumla bana bile. Çünkü BM araçlarındaydık. Sanki bizi aşağılamıyorlarmış gibi davranıyorlardı. Sonra düşündüm, eğer bana böyle davranıyorlarsa Filistinlilere nasıl davrandıklarını hayal edin. Ve onlara karşı vicdansızlıklarını gördüm. Onları her zaman vuruyorlar ve orta yerde öldürüyorlar. Bombalıyorlar, ben de bunu ortaya çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Umarım böylece İngiltere ve Amerika'daki sıradan insanların gözleri ırkçı İsrail devletinin kötülüklerine karşı açılır." ifadelerini kullandı.