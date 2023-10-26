Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'tan İsrail'e tepki: Ölene kadar mücadelemi sürdüreceğim
1965'te Londra'da kurulan İngiliz progresif / psikedelik rock müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, İsrail - Hama savaşı sürerken sosyal medya adresinden bir video paylaştı. Katil soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırdığı bu günlerde Waters, Filistin halkına destek olacağını ve ölene kadar işgalci İsrail hükümetiyle mücadeleye devam edeceğini belirtti.
Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, İsrail - Hamas savaşı devam ederken, Filistin halkına destek olmayı sürdürüyor.
Waters, sosyal medya adresinden işgalci İsrail ile ölene kadar mücadele edeceğini açıklarken, buna 2006 yılında Filistin'e yaptığı ziyaret sonrası karar verdiğini açıkladı.
Waters, Siyonist İsrail'in kendisini, ailesini ve kariyerini yok etmeye çalıştığını belirten çok çarpıcı ifadeler kullandı.
İşgalci İsrail'in kendisini onlara karşı bir tehdit gördüğünü söyleyen Waters,"İsrail hükümeti beni yerleşimci, sömürgeci, ırkçı, ayrımcı rejimin varlığı için tehdit olarak görüyor. Ve beni itibarsızlaştırmak için akıllarına gelen her şeyi yaptılar, kariyerimi yok etmeye çalıştılar beni ve ailemi yok etmek istediler. İsrail devletine Batı Şeria ve Gazze'deki politikalarına saldırmaya devam edecek miyim? Evet, ediyorum ve ölene kadar ya da konumlarını değiştirerek bölge halkına insan hakları tanıdıkları güne kadar da edeceğim." dedi.
2006 yılında BM heyetiyle birlikte Filistin'i ziyaret ettiğini belirten ve orada yaşananlardan çok etkilendiği dile getiren dünyaca ünlü yıldız, "Ürdün Nehri ile deniz arasındaki topraklarda yaşayan yerli insanların hepsi için. Gerçekten basit. Benim için bu hikaye 2006'ya dek başlamamıştı. Filistin'e gittiğimde Apartheidi uygulamalı gördüm. Hatta yollarda bile Vay canına, bu çok garip bilirsiniz orası çok güzel ama sadece Yahudiler için. Yahudi değilseniz bu yoldan geçemezsiniz. Nöbetçi askerler geçmeniz gereken tüm kavşak ve yerleşimlerde konumlandırılmış. 10 yaşındaki çocuklara ve hatta İngiliz pasaportumla bana bile. Çünkü BM araçlarındaydık. Sanki bizi aşağılamıyorlarmış gibi davranıyorlardı. Sonra düşündüm, eğer bana böyle davranıyorlarsa Filistinlilere nasıl davrandıklarını hayal edin. Ve onlara karşı vicdansızlıklarını gördüm. Onları her zaman vuruyorlar ve orta yerde öldürüyorlar. Bombalıyorlar, ben de bunu ortaya çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Umarım böylece İngiltere ve Amerika'daki sıradan insanların gözleri ırkçı İsrail devletinin kötülüklerine karşı açılır." ifadelerini kullandı.
Waters tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde halkın İsraillilerin saldırılarına maruz kaldığını hatırlatırken sözlerine şu şekilde devam etti:
Mavi ve beyaz bayraklarıyla eşkıyalar ordusunu gördüğümde Bayrak Günü'nde Kudüs'ün Eski Şehri'nde baskın yaparken kendi sokağına çıkmaya cesaret eden bütün Filistinlileri döverken ve "Arapları öldürün" diye bağırırken İsrail bayraklarıyla sokaklarda yürüyorlardı. Ve "Ya bunu söyleyemezsin. Bu bir nefret suçu." demiyor. Bu nefret suçu. Ama bunu söyleyen kimse yok. Polis orada, onları mahvediyor. Linç kültürü, sizi şuna inandırmaya çalışıyor: Garip bir şekilde, benim Filistin halkını savunmam şunlardan daha fazla şiddet içeriyor. Filistinlileri öldüresiye tekmeleyen genç eşkıyalardan ya da askerlerin onları kesin nişancı silahlarıyla göğsünden vurması fikrinden.
4 MADDELİK ÖNERİSİNİ AÇIKLAMIŞTI
Waters, geçtiğimiz günlerde İsrail - Hamas çatışmaları sürerken iki devlet arasında çözüm sağlanması için 4 maddelik önerisini açıklamıştı.
"20 YILDIR SÖYLÜYORUM"
Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda Roger Waters, bölgede yaşananlardan ötürü çok kırgın ve üzgün olduğunu belirterek, "Bunları neredeyse 20 yıldır söylüyorum. Mesajım çok basit. Bunca yıldır kardeşlerimizin eşit haklara sahip olması için tabiatın çağrısına karşı sanki sağır kalmışız gibi hissediyorum. Eşit insan hakları, savaşın tek panzehridir. Geçen cumartesi, savaş suçu iddialarını dinledim ve bunları ayrım yapmadan kınıyorum" dedi.
Roger Waters, Beyrut'ta yaşayan Filistinli bir arkadaşının, 8 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında akrabalarından 11 kişiyi kaybettiğini kendisine bildirdiğini aktardı.
ÜNLÜ ŞARKICIDAN 4 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Taraflar arasındaki çatışmaların bu şekilde devam edemeyeceğini vurgulayan Roger Waters, 4 maddelik çözüm planını şu ifadelerle sundu.
Birincisi... Derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı. Kimse kimseyi öldürmemeli.
İkincisi... Büyük bir masa kurulmalı ve bu kötü karışıklık karşısında tek devletli çözüm için çalışmalara başlanmalı. Tüm vatandaşlarına ırk, din ve bir önceki milliyeti fark etmeksizin eşit hak tanıyan yeni bir devlet. Bu yeni devlette, altını çizerek söylüyorum, mutlak bir demokrasi olmalı.
Üçüncüsü... Yeni devlet anayasasında, tıpkı Apartheid sonrası Güney Afrika'da olduğu gibi hakikat ve uzlaşmaya ilişkin hükümler bulunmalı.
Dördüncüsü... Golan Tepeleri bu çözüm planının bir parçası değildir. O tepeler Suriye'ye aittir.
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