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İngiliz müzisyen Roger Waters’tan işgalcilere açık mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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İngiliz müzisyen Roger Waters’tan işgalcilere açık mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın

İngiliz müzisyen ve besteci Pink Floyd grubunun solisti ve basgitaristi olarak tanınan George Roger Waters, binlerce kişinin katılım sağladığı konserinden bebek katili İsrail’e açık bir mesaj gönderdi. Waters, “Tanrı aşkına. Çocukları öldürmeyi bırak” paylaşımı yaptı.

7 Ekim'den bu yana katil İsrail tarafından abluka altına alınan ve bombardımanlarla öldürülen Gazze'deki masumlar adeta insanlığın kanayan yarası haline geldi.

İşgalciler dünya çapında yoğun tepki görürken dünyaca ünlü İngiliz müzisyen ve besteci Roger Waters, dünyanın gözü önünde katillere açık mesaj verdi.

"SOYIRIMI DURDURUN"

Binlerce hayranına konser veren 80 yaşındaki müzisyen alandaki büyük ekranlara "Soykırımı durdurun" ifadesini yansıttı.

Roger Waters, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda katil İsrail'e karşı "Tanrı aşkına! çocukları öldürmeyi bırak" dedi.

1,2 milyon takipçiye sahip olan müzisyenin paylaşımı, binlerce beğeni alırken, hayranlarından "Özgür Filistin" yorumları geldi.

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