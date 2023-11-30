Son dakika: Rusya'da LGBT faaliyetleri yasaklandı
Son dakika haberi... Rusya'da mahkeme, LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verdi. Diğer yandan Rusya lider Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.
SON DAKİKA! Rusya Yüksek Mahkemesi, Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine LGBT hareketinin ülkedeki faaliyetlerine ilişkin toplandı.
Kamuya kapalı gerçekleşen toplantıda, LGBT hareketinin aşırılıkçı olarak kabul edilmesine ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi.
RUSYA'DAN "LGBT" KARARI
Rusya Adalet Bakanlığından 17 Kasım'da yapılan açıklamada, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği ve bunun, federal yasayı ihlal ettiği belirtilmişti.
Açıklamada, LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesine başvururulduğu kaydedilmişti.
PUTIN'DEN KRİTİK İMZA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.
CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ YASAKLANMIŞTI
Rusya daha önce de somut adımlar atarak LGBT terörüne karşı önemli kararlara imza atmıştı. Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul edilmişti.
PROPAGADANDA YAPMAK DA YASAKLANMIŞTI
Putin'in Aralık 2022'de onayladığı bir başka yasayla, Rusya'da geleneksel olmayan cinsel ilişki, çocuk istismarı ve cinsiyet değiştirme arzusuna neden olabilecek enformasyon propagandası içinde engelleyici adımlar atılmıştı.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da çocuklara yönelik "geleneksel olmayan" cinsel ilişkilerin tanıtımına getirilen yasağın yetişkinleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde sunulan karar, oy birliğiyle kabul edildi.
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