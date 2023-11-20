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Deniz Akkaya’dan LGBT tepkisi: Faşist bir zihniyete sahip! Aileler çocuklarını korumalı

Deniz Akkaya, kadın derneklerinin ve sanat dünyasının LGBT'ye verdiği desteğe tepki gösterdi. LGBT'nin faşist bir zihniyete sahip olduğunu belirten ve "En ufak bir eleştiride saldırganlaşıyorlar ama kendi işlerine yaramayan hiçbir sosyal meseleye ses çıkarmıyorlar" ifadelerini kullanan ünlü model ailelerin çocuklarını koruması gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 10:56
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Deniz Akkaya’dan LGBT tepkisi: Faşist bir zihniyete sahip! Aileler çocuklarını korumalı

Ünlü model Deniz Akkaya, Sabah yazarı Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu. Sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlardan LGBT'ye kadar pek çok konuda konuşan Akkaya, ailelere çocuklarını korumaları konusunda uyarıda bulundu. İşte o röporta...

Sosyal medya fenomenlerine dair yaptığınız açıklamalar çok konuşuluyor. Fenomenlere yönelik başlatılan operasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz?

2 yıldır ben zaten bu insanlara dikkat çekmeye çalışıyordum. Uzun süre de mücadele ettim. Operasyonların başlamasını çok önemli buluyorum. Bence devlet uzun süre bu fenomenleri takip ediyordu. Bakın, ben hem çok milliyetçi hem de devletçi bir kadınım. Devlet gücünü bu operasyonda da gösterdi. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya çok güveniyorum. Bakanımız, o kadar güzel devam ettiriyor ki operasyonları, sonuna kadar gidileceğine de inancım tam.

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Deniz Akkaya’dan LGBT tepkisi: Faşist bir zihniyete sahip! Aileler çocuklarını korumalı

Sosyal medya fenomenlerinin bu ışıltı yaşamları, insanları aşağılayan söylemleri, toplumda infial duygusu yaratmıştı. Bu operasyonlarla, toplumdaki adalet duygusunu artırdı. İnsanların yüzüne tüküren fenomenlere karşı hümanist yaklaşmıyorum. Onlara karşı çok daha serttim.

Bundan dolayı da sosyal medya hesabım üçüncü kez kapandı. Sosyal medya fenomenlerine dair yazdıklarım yüzünden oldu bu. Zaten takip ettiklerimin büyük çoğunluğu da kara para aklama işlerine ucundan kıyısından bulaşmış insanlar. Bundan dolayı da iyi ki de kapanmış.

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Deniz Akkaya’dan LGBT tepkisi: Faşist bir zihniyete sahip! Aileler çocuklarını korumalı

FENOMENLER DEPRESYONA NEDEN OLDU

Ben 2 yıl önce kendine iş kadını unvanı veren bir fenomenle çocuk konusu işin içine girdiği için tartışmıştım. O günden bugüne bakıyorum ki, büyük bir sarmal oluşmuş. Bunun karşısında ben bile çok şaşkınım. İnsanlar bu zenginlik nereden geliyor diye sorgulamadı uzun süre.

Hacı Sabancı evinin önünde bisiklete bindi diye kıyameti koparıyorlar ama bu fenomenler para saçarken ses çıkarmayanlar var. Birisi Türkiye'nin en köklü ailesi diğeri ise paranın nereden geldiği belli olmayan insanlar. Uzun süre bunlara tepki gösterilmedi. Bu fenomenler yüzünden toplumsal psikoloji bozuldu, depresyona sürüklendi insanlar.

Topluma 'Onlar yetenekli, ben yetersizim' duygusu aşılandı. Ben çok defa buna ses çıkardım. Pis işlere bulaşanları açıkça yazdığım için kendi sosyal hayatım bile çok olumsuz etkileniyor. Çünkü o kadar çok hedefe koyuyorlar ki beni. Kızımla ilişkim bile olumsuz etkilendi. Yanıma gelip "Aman dikkat et" diyen insanlar var.

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Deniz Akkaya’dan LGBT tepkisi: Faşist bir zihniyete sahip! Aileler çocuklarını korumalı

Korkmuyor musunuz?

Hayır, korkmuyorum. Haksızlığa karşı sussan dilsiz şeytandır. Tehdit alıyorum. Doğruları söylediğim için bedel ödeyeceksem, öderim. Kendimi en kötüsüne de hazırladım. Ne mafyadan ne de bu fenomenlerden korkmuyorum... Kara para işine buluşanların çoğu dipten gelen, kaybedecek bir şeyi olmayan profiller. Ben kara para işinde FETÖ'nün de parmağının olduğunu düşünüyorum. Operasyonlar devam ettikçe her şey ortaya çıkacaktır.

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Deniz Akkaya’dan LGBT tepkisi: Faşist bir zihniyete sahip! Aileler çocuklarını korumalı

AİLELER, ÇOCUKLARINI LGBT'DEN KORUMALI

LGBT'ye yönelik yaptığınız eleştiriler de var. LGBT kadın derneklerinin yürüyüşlerinde de yer alıyor...

Çok yanlış buluyorum. Kadın dernekleri neden bunları destekliyor ki? Çok saçma. Amerika'da şimdi kıyametler kopuyor, LGBT'ye karşı büyük bir tepki var, aileler ayaklanmış durumda. Bizde ise, sanat dünyasındakiler bile sahip çıkıyor; LGBT bireylerinin etkileşimi yüksek diye, onlara şirin görünmek için bunu yapıyorlar. Ben görünce şoke oluyorum, paçoz tiplerin bile eteğini öpen müzisyenler var. Niye? Etkileşimi yüksek. Yazık... Benim LGBT bireyi olan arkadaşlarım vardı. Tunç'un vefatıyla artık hayatımda LGBT bireylerine yer vermiyorum. Ben geçmişte bu bireylere çok destek vermiştim ama o zamankilerle şimdikiler arasında çok büyük fark var.