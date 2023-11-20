20 Kasım 2023, Pazartesi
Deniz Akkaya’dan LGBT tepkisi: Faşist bir zihniyete sahip! Aileler çocuklarını korumalı
Deniz Akkaya, kadın derneklerinin ve sanat dünyasının LGBT'ye verdiği desteğe tepki gösterdi. LGBT'nin faşist bir zihniyete sahip olduğunu belirten ve "En ufak bir eleştiride saldırganlaşıyorlar ama kendi işlerine yaramayan hiçbir sosyal meseleye ses çıkarmıyorlar" ifadelerini kullanan ünlü model ailelerin çocuklarını koruması gerektiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 10:56
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