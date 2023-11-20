Deniz Akkaya’dan LGBT tepkisi: Faşist bir zihniyete sahip! Aileler çocuklarını korumalı

FENOMENLER DEPRESYONA NEDEN OLDU

Ben 2 yıl önce kendine iş kadını unvanı veren bir fenomenle çocuk konusu işin içine girdiği için tartışmıştım. O günden bugüne bakıyorum ki, büyük bir sarmal oluşmuş. Bunun karşısında ben bile çok şaşkınım. İnsanlar bu zenginlik nereden geliyor diye sorgulamadı uzun süre.

Hacı Sabancı evinin önünde bisiklete bindi diye kıyameti koparıyorlar ama bu fenomenler para saçarken ses çıkarmayanlar var. Birisi Türkiye'nin en köklü ailesi diğeri ise paranın nereden geldiği belli olmayan insanlar. Uzun süre bunlara tepki gösterilmedi. Bu fenomenler yüzünden toplumsal psikoloji bozuldu, depresyona sürüklendi insanlar.

Topluma 'Onlar yetenekli, ben yetersizim' duygusu aşılandı. Ben çok defa buna ses çıkardım. Pis işlere bulaşanları açıkça yazdığım için kendi sosyal hayatım bile çok olumsuz etkileniyor. Çünkü o kadar çok hedefe koyuyorlar ki beni. Kızımla ilişkim bile olumsuz etkilendi. Yanıma gelip "Aman dikkat et" diyen insanlar var.