Büyük Aile Platformu TBMM'ye dilekçe verdi! LGBT terörünün sonlanması için 150 bin ıslak imza...
Büyük Aile Platformu, LGBT terörünün yasaklanması ve örgütlerinin kapatılmasına ilişkin TBMM'ye 150 bin ıslak imzalı dilekçe verdi. Yürütülen çalışma sonucunda 150 bin kişiden ıslak imza toplandığını belirten Eryılmaz, "On binlerce aile ve yüzlerce sivil toplum kuruluşu, 17 Eylül'de 'Çocuklarımız, Ailemiz ve İnsanlık İçin' başlıklı Büyük Aile Buluşması'nda, haklı taleplerini ilgili taraflara, ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha sunmuştur." ifadelerini kullandı.
Büyük Aile Platformu, LGBT propagandasının yasaklanması ve örgütlerinin kapatılmasına ilişkin toplanılan 150 bin ıslak imzalı dilekçenin TBMM'ye gönderildiğini bildirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Serdar Eryılmaz, geçen yıl İstanbul Saraçhane'de "LGBT Propaganda ve Dayatmasına Karşı Büyük Aile Buluşması" ile milletin haklı talebinin dile getirildiğini hatırlattı.
LGBT propagandasının yasaklanmasına ve örgütlerinin kapatılmasına ilişkin yürütülen çalışma sonucunda 150 bin kişiden ıslak imza toplandığını belirten Eryılmaz, "On binlerce aile ve yüzlerce sivil toplum kuruluşu, 17 Eylül'de 'Çocuklarımız, Ailemiz ve İnsanlık İçin' başlıklı Büyük Aile Buluşması'nda, haklı taleplerini ilgili taraflara, ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha sunmuştur." ifadelerini kullandı.
Eryılmaz, "Küresel çetelerin ailelerimizi yok etmek, nesillerimizi bozmak, üremeyi durdurmak, cinsiyetsiz insan tipi oluşturmak için kurduğu, desteklediği ve yaygınlaştırdığı LGBT örgütünün ülkemizdeki faaliyetlerine ivedilikle son verilmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaparak, taleplerini üç madde halinde şöyle sıraladı:
"Bir, basın yayın organları, her türlü kitle iletişim araçları, sosyal medya platformları vb. alanlarda propaganda ve reklam faaliyetlerinin yasaklanması. İki, sosyokültürel terör yapılanmalarına ait dernek, vakıf ve platformların kapatılması. Üç, kamuya açık alanlarda, her türlü kurum ve kuruluşta, okullarda, üniversitelerde ve toplu taşıma araçlarında aktivitelerinin engellenmesi ve kanuni düzenleme yapılması."
Platform olarak Türkiye'nin her köşesinden yükselen vatandaşların sesini Meclis'e taşımayı hedeflediklerini kaydeden Eryılmaz, "Meclis'te sandalyesi olan tüm partilere gönderdiğimiz yazılarla çağrıda bulunduk. Onların da milletimizin haklı talebine kulak vererek, çocuklarımızı, gençlerimizi ve aile kurumumuzu hedef alan bu tehdide karşı harekete geçmelerini bekliyoruz." görüşünü paylaştı.
Eryılmaz, bugün ülkede aile kurumunun hiç olmadığı kadar tehdit altında olduğu görüşünü dile getirerek, "LGBT lobisi yoğun bir gayretle ülkemizde faaliyet göstermektedir. Toplumsal cinsiyetçi hareketler ve LGBT ideolojisi, marjinalliği normalleştirme çabasıyla hayatın birçok alanına sızmıştır. Politika, akademi, sanat, spor, eğitim, medya, iş dünyası, yerel yönetimler kuşatma altındadır. Bireysel hak ve özgürlükler maskesi altında fıtratı bozmayı ve toplumsal değerleri yok etmeyi amaçlayan bu sosyokültürel terör, aile kurumunu ve nesillerimizi hedef almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Eryılmaz, vahim gidişe dur demek için TBMM'nin gündemine ailenin korunmasına dönük düzenlemelerin anayasa değişikliği teklifi ile alınmasının önemli olduğunu aktardı.
Serdar Eryılmaz, 150 bin ıslak imzalı dilekçe ile talep edilen kanuni düzenlemelerin gerçekleşmesi için Meclis'te yer alan siyasi partilerle yoğun temaslarını sürdürerek konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu neden gözaltına alındı son dakika? Sıla Doğu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
- KIZILAY BURS MİKTARI NE KADAR 2023? Kızılay burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Ön lisans, lisans öğrencileri...
- BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 30 EYLÜL 2023 TV YAYIN AKIŞI! ATV, TRT1, Star TV, TV8, Show TV'de bu akşam...
- YAĞ YAKICI YOĞURT TARİFİ! Uykuda bile kilo verdiriyor! Her akşam 1,5 çay kaşığı...
- Kabızlık şişkinliğine son! Bağırsak tıkanıklığını anında gideren formül! Tek kaşığında...
- GS - ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU | 30 Eylül 2023 Galatasaray - Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
- KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU EKRANI 2023-24 | KYK ek yurt başvurusu olacak mı, tarih açıklandı mı? GSB son duyurular...
- Çene tüylerinden kurtulmak bu kadar kolaymış! Usturasız sadece 2 yöntemle kökünden kurutun!
- Salatalıkların ömrünü uzatan yöntem! Poşete bir parça atın günlerce taze kıtır kıtır yiyin!
- Emekli maaş zammı için 1 Ekim'de geçit açılıyor! %50 iyileştirme +refah payı+ seyyanen artış tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur'luya 5.000 TL ikramiye…
- Ege Denizi'nde deprem! 30 Eylül Cumartesi Muğla Bodrum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! AFAD son liste...
- Türk ve Dünya Mutfağından Peynir Çeşitleri | M.Ö. 9 binli yıllardan beri peynirlerin isimleri ve özellikleri! Beyaz, ezine, Konya küflü, Tofu, Parmesan...