Büyük Aile Platformu TBMM’ye dilekçe verdi! LGBT terörünün sonlanması için 150 bin ıslak imza...

LGBT propagandasının yasaklanmasına ve örgütlerinin kapatılmasına ilişkin yürütülen çalışma sonucunda 150 bin kişiden ıslak imza toplandığını belirten Eryılmaz, "On binlerce aile ve yüzlerce sivil toplum kuruluşu, 17 Eylül'de 'Çocuklarımız, Ailemiz ve İnsanlık İçin' başlıklı Büyük Aile Buluşması'nda, haklı taleplerini ilgili taraflara, ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha sunmuştur." ifadelerini kullandı.

Eryılmaz, "Küresel çetelerin ailelerimizi yok etmek, nesillerimizi bozmak, üremeyi durdurmak, cinsiyetsiz insan tipi oluşturmak için kurduğu, desteklediği ve yaygınlaştırdığı LGBT örgütünün ülkemizdeki faaliyetlerine ivedilikle son verilmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaparak, taleplerini üç madde halinde şöyle sıraladı:

"Bir, basın yayın organları, her türlü kitle iletişim araçları, sosyal medya platformları vb. alanlarda propaganda ve reklam faaliyetlerinin yasaklanması. İki, sosyokültürel terör yapılanmalarına ait dernek, vakıf ve platformların kapatılması. Üç, kamuya açık alanlarda, her türlü kurum ve kuruluşta, okullarda, üniversitelerde ve toplu taşıma araçlarında aktivitelerinin engellenmesi ve kanuni düzenleme yapılması."