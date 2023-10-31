LGBT’ye tepki gösterdi görevinden edildi! Avukat Merve Ayvalı Ankara Barosu’nun skandal kararı böyle açıkladı: Ankara Barosu LGBT dayatmasının merkezi haline geldi

"ANKARA BAROSU LGBT DAYATMASININ MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Ankara Barosu'nun aldığı bu kararla LGBT dayatmasının merkezi haline gelidğini belirten Avukat Merve Ayvalı; "Bu karar, Baromuzun LGBT dayatmasının merkezi haline getirildiğini göstermiştir. LGBT ideolojisini kabul etmeyenleri insan hakları sopasıyla susturamazsınız. Yalnızca, emperyalist odaklarla aynı dili konuşmuş olursunuz. LGBT propagandasının bombardımanı altındaki ABD toplumunda beş gençten biri kendisini LGBT olarak tanımlamaktadır. Oranın bu kadar yüksek olması, biyolojik sebeplerle değil ancak teşvik, propaganda ve "modaya uymak" ile açıklanabilmektedir" diye konuştu.