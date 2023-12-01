Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: Ukrayna 125 bin asker 16 bin silah kaybetti

Muharebe eğitimleri kapsamında yıl boyunca çok sayıda tatbikat yapılmasının planlandığı bilgisini de veren Şoygu, 4'ü Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkeleriyle olmak üzere yabancı ülkelerle 20 civarında askeri tatbikat yapacaklarını dile getirdi.

Şoygu ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetlerinin tüm birliklerinin katılımıyla "Okyanus-2024" isimli stratejik komuta ve personel tatbikatının yapılacağını da sözlerine ekledi.