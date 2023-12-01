Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: Ukrayna 125 bin asker 16 bin silah kaybetti
Son dakika dünya haberi | Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın "karşı saldırı" gerçekleştirdiği esnada 125 binden fazla asker, 16 binden fazla silah kaybettiğini öne sürdü.
Rus Bakan Şoygu, Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile yaptığı toplantıda Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
RUSYA'DAN İDDİA: UKRAYNA BÜYÜK KAYIP VERDİ
Ukrayna'da tam seferberlik, Batı silahlarının tedariki ve stratejik rezervlerin kullanılmasının çatışma alanındaki durumu değiştirmediğini belirten Şoygu, "Bu umutsuz eylemler sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birliklerindeki kayıpları artırdı. Sözde karşı saldırının 6 ayı boyunca düşman 125 binden fazla insan ve 16 bin adet farklı silah kaybetti." ifadelerini kullandı.
"RUSYA AVANTAJ ELDE ETTİ"
Rus birliklerinden oluşan grupların Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine büyük zarar verdiğini savunan Şoygu, Rus askerlerinin "avantajlı bir konuma gelerek kontrol alanlarını her yöne genişlettiğini" bildirdi.
Şoygu, "Özel askeri operasyon deneyimini dikkate alarak aktif savunma yapmaya ve ordumuzun muharebe potansiyelini artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Rus Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir akademik dönemin başladığını aktaran Şoygu, 2024 yılında çabaların "özel askeri operasyon" görevlerini çözmek için birliklerin hazırlanmasına odaklanılacağını vurguladı.
Şoygu, özel askeri operasyon bölgesinde 2'si tamamlanmış olan 7 eğitim sahasının donatılacağını ifade etti.
Muharebe eğitimleri kapsamında yıl boyunca çok sayıda tatbikat yapılmasının planlandığı bilgisini de veren Şoygu, 4'ü Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkeleriyle olmak üzere yabancı ülkelerle 20 civarında askeri tatbikat yapacaklarını dile getirdi.
Şoygu ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetlerinin tüm birliklerinin katılımıyla "Okyanus-2024" isimli stratejik komuta ve personel tatbikatının yapılacağını da sözlerine ekledi.
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