İsrail Hamas esir takasında 4. gün! NATO'dan 'ateşkes uzasın' çağrısı
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkeste dördüncü güne girildi. Anlaşma kapsamında cuma günü yapılan ilk rehine takasının ardından bugün de üçüncü esir takası yapıldı. Kızılhaç, Hamas'ın Gazze'de 17 rehineyi teslim ettiğini duyururken, İsrail de Filistinli 39 tutukluyu serbest bıraktı. Öte yandan Hamas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri üzerine Taylandlıları serbest bıraktıklarını açıkladı. Öte yandan NATO'dan "ateşkes uzasın" çağrısı yapıldı.
İsrail ile Hamas arasında ateşkes dördüncü gününde devam ederken, rehine takası da üçüncü kez yapıldı.
Dün akşam saatlerinde Hamas'ın elinde tuttuğu 13 İsraillliyi Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği haberi geçmiş, ancak haber bir süre sonra yalanlanmıştı.
Hamas, İsrail'in yardım kamyonlarının Gazze'nin kuzeyine girmesine izin verene kadar rehinelerin serbest bırakılmasının ikinci aşamasını ertelemeye karar verdiklerini duyurmuştu.
Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el-Ensari de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takasının uygulanmasının önündeki engellerin giderildiğini ve ikinci grubun bu gece serbest bırakılacağını belirtmişti.
13 İSRAİLLİ, 4 TAYLANDLI REHİNE SERBEST
Kızılhaç, Hamas'ın Gazze'de 13 İsrailli ve 4 yabancı rehineyi teslim ettiğini açıkladı.
Serbest bırakılan 4 yabancı rehinenin Tayland vatandaşı olduğu bildirildi.
Hamas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri üzerine Taylandlıları serbest bıraktıklarını açıkladı.
İsrailli esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket ettiği bildirildi.
İSRAİL, 39 FİLİSTİNLİYİ SERBEST BIRAKTI
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, Ofer Hapishanesi'ndeki 39 Filistinlinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait otobüsle işgal altındaki Batı Şeria'nın Bireh kentine ve Kudüs'e doğru yola çıktığı belirtildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail'in 33'ü çocuk, 6'sı kadın 39 Filistinliyi serbest bıraktığı ifade edildi.
İSRAİL, GAZZE'DEN BUGÜN SERBEST BIRAKILACAK ESİRLERİN LİSTESİNİ ALDIĞINI AÇIKLADI
İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılması beklenen üçüncü grup İsrailli esirlerin isimlerini aldıklarını bildirdi.
İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini aldı.
Listedeki isimlerin ailelerine bilgi verildiği, güvenlik güçlerinin de listeyi incelemeye aldığı aktarıldı.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.
Uzlaşı kapsamında, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.
Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 26 İsrailli kadın ve çocuk ile İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı.
İşte 27 Kasım Pazar günü yaşananlar:
NATO'DAN "ATEŞKES UZASIN" ÇAĞRISI
14.14 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Hamas ile İsrail arasındaki varılan çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatının uzatılması çağrısında bulundu.
14.04 İsrail'in "savaş bütçesinde" Yahudi yerleşimlerin payı, hükümette çatlağa yol açtı
13.57 Musk, Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesine gitti
13.16 Kremlin: İsrail, Hamas'ı yok etmekle güvenliğini sağlayamaz
12.59 Borrell'den İsrail'e yerleşim tepkisi: "Bu, meşru müdafaa değildir"
12.54 İsrailli gazeteci Gideon Levy'e göre İsrail bedel ödemeye başlamadan işgal bitmez
12.52 İsrail'in boşalttığı hastaneden alınarak okula yerleştirilen Filistinli yaralılar tedavi edilmeyi bekliyor
12.31 Gazze Şeridi'ne dün insani yardım taşıyan 150 tır girdi
12.21 İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi gözaltına aldı
12.13 İsrail, onayı olmadan Gazze'ye internet sağlanmaması konusunda Musk ile prensipte anlaştı
12.08 Almanya Federal Meclis Başkanı Bas, halkının İsrail'e yeterli destek vermemesinden endişeli
12.01 UNRWA: BM tesislerine saldırılar uluslararası insancıl hukukun hiçe sayıldığının göstergesi
11.27 İsrail hapishanesinden serbest kalan Filistinli esir çocuk: "Her hafta bizleri dövmeye gelirlerdi"
11.08 İsrail'in Washington Büyükelçisi Herzog, Gazze'deki "insani ara"nın gün gün uzatılabileceğini söyledi
10.32 İsrail, bugün serbest bırakılması beklenen esirlerin listesinin kendilerine ulaştığını bildirdi
10.27 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail'e desteğini yineledi
08.12 ABD güçleri: Aden Körfezi'nde bir gemiyi ele geçirmeye çalışan 5 kişi yakalandı
05.11 Lübnan Başbakanı Mikati, ülkesinin güneyinde savaş istemediklerini söyledi
02.18 İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 10 doktordan haber alınamıyor
00.16 Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Hamas ile İsrail arasındaki "insani ara"yı tehdit edebilecek her türlü engelin aşılmasının önemini vurguladı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri ile Blinken gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.
İşte 26 Kasım Pazar günü yaşananlar:
21.12 İsrail'in elindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı
20.17 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında Filistinli bir gazeteciyi elinden yaraladı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Bitunya kasabasına baskın düzenlediği belirtildi.
İşgalci İsrail askerleri basın mensuplarına gaz bombasıyla müdahale etti.
18.35 Mısır medyası: 13 İsrailli, 3 Taylandlı, 1 Rus Kızılhaç'a teslim edildi
17.29 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes için çağrılarını sürdürdüklerini belirtti.
MSF'in X platformundan yayımlanan yazılı açıklamasında, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Sınır Tanımayan Doktorlar Direktörü Michel O. Lacharite'nin ifadelerine yer verildi.
14.22 Kassam Tugayları, İsrail ile çatışmalarda 4 komutanının öldüğünü açıkladı
14.03 Gazze'nin kuzeyinde çok kısıtlı imkanlarla yalnızca 3 hastane çalışıyor
14.00 İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi gözaltına aldı
13.54 İsrail, geçici insani araya rağmen Gazze'de Filistinlileri hedef almaya devam ediyor
13.25 İsrailli esirin kardeşi, daha fazla esirin serbest bırakılması için "insani ara"nın uzatılmasını istiyor
13.09 İsrail saldırısında evleri yıkılan Filistinli aile her şeye rağmen topraklarından ayrılmak istemiyor
12.46 Netanyahu karşıtı İsrailliler, Başbakan'ın "bir an önce" istifa etmesini istiyor
12.41 İsrail'in bugün 39 Filistinli esiri serbest bırakacağı belirtildi
11.46 İsrail ordusu, sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçişini yasakladı
11.17 İsrailli yetkililer bugün 13 İsrailli esirin serbest bırakılacağını bildirdi
08.44 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü
07.51 İsrail'in Batı Şeria'da İHA ile düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
05.39 İsrail polisi, serbest bırakılması öncesi Filistinli kadının Doğu Kudüs'teki evini bastı
03.21 İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı
02.16 İsrail ordusu: Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir İHA düşürüldü
02.12 Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirlerin insanca muamele gördüklerini söyledikleri ifade edildi
01.24 Filistin Kızılayı: İnsani aranın ikinci gününde Gazze'ye 187 yardım tırı ulaştı
00.38 Katar, ABD ile Gazze'deki geçici insani ara mutabakatına ilişkin gelişmeleri görüştü
İSRAİL'İN BUGÜN 39 FİLİSTİNLİ ESİRİ SERBEST BIRAKACAĞI BELİRTİLDİ
İsrail yönetiminin serbest bırakılacak 13 İsrailli esire karşılık, hapishanelerindeki 39 Filistinliyi serbest bırakacağı belirtildi.
Kanal 13 televizyonunda da yer alan haberde, bugün serbest bırakılması beklenen 39 Filistinli esirin listesinin İsrail Cezaevi Servisi'ne gönderildiği aktarıldı.
Haberde, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin kaçının kadın veya 18 yaş altı çocuklardan oluştuğuna ilişkin bilgi verilmedi.
İSRAİL ORDUSU: HAMAS'LA VARILAN ESİR TAKASI MUTABAKATINA BAĞLIYIZ
Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında esir takasında yaşanan gecikmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
İsrail ordusunun, esir takası mutabakatına bağlı olduğunu ve Katar ve Mısır'la birlikte bu mutabakatın uygulanması konusunda kararlı olduğunu aktaran Hagari, "Kaçırılanların (esirler) geri getirilmesi çabalarının sonuçlanması için önümüzde uzun bir yol var ve biz her türlü yolu kullanarak onları geri getireceğiz." dedi.
Hagari, İsrail ordusunun cuma günü serbest bırakılan esirlerle ilgili soruşturma yürüttüğünü ancak varılan sonuçları açıklamayacaklarını söyledi.
Hagari, varılan mutabakat uyarınca Gazze'nin güneyi ile kuzeyine yardım TIR'larının girişine izin verdiklerini de sözlerine ekledi.
Cuma günü sabah erken saatlerde devreye giren 4 günlük ateşkesin ardından rehine takası başlamıştı.
Hamas tarafından 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde esir tutulan 13 İsrail vatandaşının bulunduğu ilk esir grubu önceki gün serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edilmişti.
Komite tarafından Refah Sınır Kapısı'na götürülen İsrailliler, Mısır'a götürülerek sağlık kontrolünden geçirilerek İsrail'e getirilmişti.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari de İsrail hapishanelerinde tutsak olan 39 Filistinli kadın ve çocuğun insani ara taahhütleri doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurmuştu.
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