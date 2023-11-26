26 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ateşkeste 2. esir değişimi! 39 Filistinli rehine serbest kaldı

Ateşkeste 2. esir değişimi! 39 Filistinli rehine serbest kaldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2023 09:14
Ateşkes kapsamında Gazze'deki esir takaslarının bir yenisi gerçekleşti. Hamas 13 İsrailli ve 4 Taylandlı esiri, İsrail ise 33'ü çocuk ve 6'sı kadın olmak üzere 39 Filistinli esiri serbest bıraktı. Binlerce Filistinli, rehineleri karşılamak için sokaklardaydı. Kavuşma anlarında gözyaşları da sel oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan önemli kabul
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
Sibergöz 8 operasyonlarında 25 gözaltı!
Sibergöz 8 operasyonlarında 25 gözaltı!
Akşener’den sürpriz karar!
Akşener'den sürpriz karar!
Ateşkeste 2. esir değişimi!
Ateşkeste 2. esir değişimi!
Cemevi Başkanlığı bir yılı geride bıraktı
Cemevi Başkanlığı bir yılı geride bıraktı
İsrail askerinden canlı yayında saldırı!
İsrail askerinden canlı yayında saldırı!
Ak Parti Yerel Seçim çalışmalarını hızlandırdı
Ak Parti Yerel Seçim çalışmalarını hızlandırdı
Binali dedeye verdiği sözü tuttu!
Binali dedeye verdiği sözü tuttu!
CHP’de “Onursal Adıgüzel“ polemiği!
CHP’de “Onursal Adıgüzel“ polemiği!
Osmangazi Türbesi’nden Filistin mesajı!
Osmangazi Türbesi'nden Filistin mesajı!
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bazı fenomenler mercek altında!
Bazı fenomenler mercek altında!
Daha Fazla Video Göster