Ateşkeste 2. esir değişimi! 39 Filistinli rehine serbest kaldı

Ateşkes kapsamında Gazze'deki esir takaslarının bir yenisi gerçekleşti. Hamas 13 İsrailli ve 4 Taylandlı esiri, İsrail ise 33'ü çocuk ve 6'sı kadın olmak üzere 39 Filistinli esiri serbest bıraktı. Binlerce Filistinli, rehineleri karşılamak için sokaklardaydı. Kavuşma anlarında gözyaşları da sel oldu.

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