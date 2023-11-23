Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye ateşkes ve kalıcı barış için devrede

SON DAKİKA DÜNYA HABERİ | Terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamda çoğu kadın ve çocuk binlerce masum sivil hayatını kaybederken, binlerce sivil de yaralandı. 1 aydan fazladır süren İsrail bombardımanına karşılık Hamas'a bağlı Kassam Tugayları'nın büyük direnişi neticesinde Gazze'de bugün başlaması beklenen dört günlük geçici ateşkes ilan edildi. İlk rehine takaslarının da olması bekleniyor. Türkiye ateşkesin kalıcı olması için çabalarını sürdürüyor. Peki, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında süreç nasıl ilerleyecek? İşte detaylar…