23 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye ateşkes ve kalıcı barış için devrede

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye ateşkes ve kalıcı barış için devrede

SON DAKİKA DÜNYA HABERİ | Terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamda çoğu kadın ve çocuk binlerce masum sivil hayatını kaybederken, binlerce sivil de yaralandı. 1 aydan fazladır süren İsrail bombardımanına karşılık Hamas'a bağlı Kassam Tugayları'nın büyük direnişi neticesinde Gazze'de bugün başlaması beklenen dört günlük geçici ateşkes ilan edildi. İlk rehine takaslarının da olması bekleniyor. Türkiye ateşkesin kalıcı olması için çabalarını sürdürüyor. Peki, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında süreç nasıl ilerleyecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.11.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 10:39
  • 1
  • 24
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye ateşkes ve kalıcı barış için devrede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir'de, İsrail ve Filistin arasında rehine takasıyla ilgili Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettirdiklerini ve bir an önce netice almayı umduklarını açıklamasından birkaç saat sonra 4 günlük ateşkes ilan edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye ateşkes ve kalıcı barış için devrede

TÜRKİYE BARIŞ İÇİN HER YOLU DENİYOR

Türkiye bu ateşkesin kalıcı olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hamas, 4 gün içinde 50 rehineyi serbest bırakacak. Bu dört günlük süreçte çatışmalara ara verilecek. Hamas'ın açıklamasına göre İsrail, 150 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bırakacak.

  • 3
  • 24
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye ateşkes ve kalıcı barış için devrede

ESİR TAKASI NASIL OLACAK?

SABAH'ta yer alan habere göre, İsrail sürecin devamındaki gelişmelere göre toplamda 75'i kadın, 200'ü 18 yaş altı çocuk ve genci serbest bırakacak.

  • 4
  • 24
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye ateşkes ve kalıcı barış için devrede

Sürecin sonunda 275 Filistinlinin bırakılacağı ifade ediliyor.

Diğer yandna Hamas tarafından salıverilen her sivil için üç Filistinlinin de İsrail tarafından bırakılmasının konuşulduğu belirtiliyor.

  • 5
  • 24
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye ateşkes ve kalıcı barış için devrede

YARDIM TIR'LARI GİRECEK

Ateşkes anlaşmasıyla İsrail, insani, tıbbi yardım malzemeleri ve yakıt yüklü yüzlerce TIR'ın Gazze'ye girmesine imkan tanıyacak. 300 TIR'ın geçişine izin verilecek.