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İtalya'dan Yunanistan'a yöneldi! Komşu teyakkuzda: Telefonlara 'acil kodlu' uyarı gönderildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2023
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İtalya’dan Yunanistan’a yöneldi! Komşu teyakkuzda: Telefonlara ’acil kodlu’ uyarı gönderildi

Son dakika haberleri... Bettina adı verilen ve İtalya'dan Yunanistan'a doğru hareket eden olumsuz hava koşulları için komşu teyakkuza geçti. Yunanistan Sivil Koruma Genel Müdürlüğü, cep telefonlarına acil koduyla gönderdiği mesajda vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamasını istedi.

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