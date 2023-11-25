Gazze'de son durum | Ateşkes 2. gününde! Esir takası sürüyor! İsrail'den açıklama: Listeyi aldık
İşgalci İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırırken, bölgede ilk kez dün 4 gün süreyle geçici ateşkes başladı. Şu ana kadar 10 bini aşkın masumun öldüğü Gazze'de ateşkese rağmen bile İsrail güçleri evlerine gitmek isteyen Filistinlilere ateş açtı. Bölgede dün Hamas ile İsrail arasında ilk esir takası da gerçekleşti. İşte son yaşananlar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'in Filistinliler ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal değerlere yönelik saldırılarına yanıt verme kapsamında düzenlediği saldırı sonrası, İsrail ordusu Gazze'de adeta katliama başladı.
Bölgeyi havadan ve karadan bombardımana tutan İsrail; hastane, cami, okul, kilise demeden sivil yerleşim yerlerini vurdu. Bu bombardımanlar sonucu 1,5 ayı geçen sürede çoğunluğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere on binden fazla masum sivil can verdi. Bölgede İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana dün ilk kez ateşkes ilan edildi. Türkiye saati ile sabah 08.00'de başlayan ve 4 gün sürecek ateşkes kapsamında anlaşıldığı gibi esir takası da başladı.
BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
25 Kasım'da yaşananlar
07.20 İsrail ordusu, Lübnan topraklarından fırlatılan bir roketin düşürüldüğünü açıkladı
06.36 Netanyahu'nun ofisi: Gazze'den bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini aldık
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze'den bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup İsrailli esirin isimlerinin olduğu listenin alındığını belirtti.
Netanyahu'nun ofisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mossad ve İsrail ordusunun bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini aldığı ifade edildi.
Güvenlik güçlerinin listeyi incelediği belirtilen açıklamada, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin ailelerine bilgi verildiği aktarıldı.
06.08 Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 66 gazeteci öldü
Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 66 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in saldırılarında 6'sı kadın 66 gazetecinin öldüğü belirtilen açıklamada, 2 gazetecinin kayıp olduğu, 31 gazetecinin de İsrail hapishanelerinde tutulduğu ifade edildi.
24 Kasım'da yaşananlar
21.04 15 yaşındayken tutuklanan Filistinli Marah Bakir de serbest kaldı.
20.47 Avrupa Birliği: (İsrail'in Gazze'deki saldırılarında) Başta binlerce çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda sivilin ölmesinden esef duyuyoruz
20.42 İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'i, Filistin halkının "uzun vadeli güvenlik, emniyet ve istikrarı sağlanmadığı sürece" güvende olmayacağı konusunda uyardı.
20.20 Gazze Şeridi'nde Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esir İsrail'e getirildi
20.04 İspanya'nın Barselona Belediyesi, Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkese ulaşılana ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile Filistin halkının temel hakları garanti edilene kadar İsrail ile kurumsal ilişkileri askıya aldığını duyurdu.
Barselona Belediye Meclisi, Barcelona en Comu partisinin girişimi ve Katalonya Sosyalist İşçi Partisi (PSC) ile Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partilerinin desteğiyle belediye bünyesinde alınan kararla İsrail ile ilişkilerini kesti.
19.47 İşgalci İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de çatışmalara verilen 4 günlük aranın ardından tüm güçlerini kullanarak savaşa devam edeceklerini söyledi.
19.20 Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail cezaevlerinde tutuklu 39 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını doğruladı.
19.18 İsrail 39 Filistinliyi serbest bıraktı
18.46 Esir değişiminde 13 İsrailli ve 12 Taylandlı işçi serbest bırakıldı
18.40 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: "AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır"
18.02 Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli Mısır'a teslim edildi
17.40 Kızılhaç teslim aldığı 13 İsrailliyi Refah Kapısı'na götürüyor.
17.25 Katil İsrail ordusu, Ofer Cezaevi önünde, Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılmaları planlanan esirleri bekleyen Filistinlileri göz yaşartıcı gaz bombalarıyla dağıttı.
Yüzlerce Filistinli, bugün serbest bırakılmaları planlanan esirleri karşılamak için Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Ofer Cezaevi önünde toplandı.
17.23 Tayland Başbakanı, Gazze'deki 12 Taylandlının serbest bırakıldığını açıkladı.
14.26 Hamas: İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız.
11.44 İSRAİL 39 FİLİSTİNLİYİ SERBEST BIRAKACAK
Filistinli yetkililer: Serbest bırakılanların 23'ü kadın 15'i genç
11.41 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
11.40 MISIR'DAN GAZZE ŞERİDİ'NE YAKIT GİRİŞİ BAŞLADI
Hamas ile İsrail'in vardığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında Mısır'dan Gazze Şeridi'ne yakıt yüklü tırların girmeye başladığı belirtildi.
Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafındaki kaynaklar yakıt girişinin başladığını doğruladı. Söz konusu yardım tırlarının akaryakıt ve mutfak tüplerinde kullanılmak üzere gaz taşıdıkları kaydedildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde 4 tanker akaryakıt, 4 tanker evde kullanıma uygun doğal gaz Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Birleşmiş Milletler heyetine teslim edildi.
10.57 Hamas ile İsrail'in vardığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında Mısır'dan Gazze Şeridi'ne yakıt yüklü tırların girmeye başladığı belirtildi.
İSRAİL'DEN GAZZE'YE TEHDİT BİLDİRİSİ
10.25 İsrail ordusunun ateşkesin başlamasından hemen sonra bölgeye uçaklarla attığı tehdit bildirisinde "Savaş henüz bitmedi. Güneyden Kuzey'e gitmeyi düşünmeyin. Kendinizi tehlikeye atarsınız. Kuzeyden güneye geçebilirsiniz ama güneyden kuzeye geçemezsiniz" ifadelerini kullandığı görüldü.
10.19 İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde yerel saatle sabah 07.00'de devreye giren çatışmalara insani ara verilmesi için "savaş hattına uygun operasyonel hazırlıkların" tamamlandığı ifade edildi.
Şifa Hastanesi çevresinde "tünel rota ve çıkışları" olduğunu öne sürdüğü yerleri yok ettiğini açıklayan Katil İsrail ordusu, insani ara başlangıcına kadar dün ve gece boyunca Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden bombardımana tuttuğunu bildirdi.
10.11 Serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesi teslim edildi.
Aljazeera bugün serbest bırakılması beklenen 39 Filistinlinin isimlerini içeren listenin Filistin yönetimine ulaştığını duyurdu.
08.02 4 günlük ateşkesin başladığı Gazze'den dumanlar yükselmeye devam ediyor. Bölgeden yükselen dumanlar A Haber canlı yayınında görüntülendi.
08.00 Gazze'de 4 günlük sürecek ateşkes başladı.
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