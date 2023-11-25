Gazze’de son durum | Ateşkes 2. gününde! Esir takası sürüyor! İsrail’den açıklama: Listeyi aldık

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'in Filistinliler ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal değerlere yönelik saldırılarına yanıt verme kapsamında düzenlediği saldırı sonrası, İsrail ordusu Gazze'de adeta katliama başladı.

Bölgeyi havadan ve karadan bombardımana tutan İsrail; hastane, cami, okul, kilise demeden sivil yerleşim yerlerini vurdu. Bu bombardımanlar sonucu 1,5 ayı geçen sürede çoğunluğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere on binden fazla masum sivil can verdi. Bölgede İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana dün ilk kez ateşkes ilan edildi. Türkiye saati ile sabah 08.00'de başlayan ve 4 gün sürecek ateşkes kapsamında anlaşıldığı gibi esir takası da başladı.