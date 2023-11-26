Gazze’de ikinci rehine takası! Taylandlı işçiler için Başkan Erdoğan devreye girdi

İSRAİL ORDUSU: HAMAS'LA VARILAN ESİR TAKASI MUTABAKATINA BAĞLIYIZ

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında esir takasında yaşanan gecikmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.



İsrail ordusunun, esir takası mutabakatına bağlı olduğunu ve Katar ve Mısır'la birlikte bu mutabakatın uygulanması konusunda kararlı olduğunu aktaran Hagari, "Kaçırılanların (esirler) geri getirilmesi çabalarının sonuçlanması için önümüzde uzun bir yol var ve biz her türlü yolu kullanarak onları geri getireceğiz." dedi.