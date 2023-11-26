Gazze'de ikinci rehine takası! Taylandlı işçiler için Başkan Erdoğan devreye girdi
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkeste üçüncü güne girildi. Anlaşma kapsamında cuma günü yapılan ilk rehine takasının ardından bu gece de ikinci esir takası yapıldı. Kızılhaç, Hamas'ın Gazze'de 13 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi teslim ettiğini duyururken, İsrail de Filistinli 39 tutukluyu serbest bıraktı. Öte yandan Hamas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri üzerine Taylandlıları serbest bıraktıklarını açıkladı.
İsrail ile Hamas arasında ateşkes üçüncü gününde devam ederken, rehine takası da ikinci kez yapıldı.
Dün akşam saatlerinde Hamas'ın elinde tuttuğu 13 İsraillliyi Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği haberi geçmiş, ancak haber bir süre sonra yalanlanmıştı.
Hamas, İsrail'in yardım kamyonlarının Gazze'nin kuzeyine girmesine izin verene kadar rehinelerin serbest bırakılmasının ikinci aşamasını ertelemeye karar verdiklerini duyurmuştu.
Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el-Ensari de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takasının uygulanmasının önündeki engellerin giderildiğini ve ikinci grubun bu gece serbest bırakılacağını belirtmişti.
13 İSRAİLLİ, 4 TAYLANDLI REHİNE SERBEST
Kızılhaç, Hamas'ın Gazze'de 13 İsrailli ve 4 yabancı rehineyi teslim ettiğini açıkladı.
Serbest bırakılan 4 yabancı rehinenin Tayland vatandaşı olduğu bildirildi.
Hamas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri üzerine Taylandlıları serbest bıraktıklarını açıkladı.
İsrailli esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket ettiği bildirildi.
İSRAİL, 39 FİLİSTİNLİYİ SERBEST BIRAKTI
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, Ofer Hapishanesi'ndeki 39 Filistinlinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait otobüsle işgal altındaki Batı Şeria'nın Bireh kentine ve Kudüs'e doğru yola çıktığı belirtildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail'in 33'ü çocuk, 6'sı kadın 39 Filistinliyi serbest bıraktığı ifade edildi.
İSRAİL ORDUSU: HAMAS'LA VARILAN ESİR TAKASI MUTABAKATINA BAĞLIYIZ
Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında esir takasında yaşanan gecikmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
İsrail ordusunun, esir takası mutabakatına bağlı olduğunu ve Katar ve Mısır'la birlikte bu mutabakatın uygulanması konusunda kararlı olduğunu aktaran Hagari, "Kaçırılanların (esirler) geri getirilmesi çabalarının sonuçlanması için önümüzde uzun bir yol var ve biz her türlü yolu kullanarak onları geri getireceğiz." dedi.
Hagari, İsrail ordusunun cuma günü serbest bırakılan esirlerle ilgili soruşturma yürüttüğünü ancak varılan sonuçları açıklamayacaklarını söyledi.
Hagari, varılan mutabakat uyarınca Gazze'nin güneyi ile kuzeyine yardım TIR'larının girişine izin verdiklerini de sözlerine ekledi.
Cuma günü sabah erken saatlerde devreye giren 4 günlük ateşkesin ardından rehine takası başlamıştı.
Hamas tarafından 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde esir tutulan 13 İsrail vatandaşının bulunduğu ilk esir grubu önceki gün serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edilmişti.
Komite tarafından Refah Sınır Kapısı'na götürülen İsrailliler, Mısır'a götürülerek sağlık kontrolünden geçirilerek İsrail'e getirilmişti.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari de İsrail hapishanelerinde tutsak olan 39 Filistinli kadın ve çocuğun insani ara taahhütleri doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurmuştu.
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