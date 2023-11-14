İşgalci terör örgütü İsrail Gazze’de yaşam alanı bırakmadı! “Artık yaşamak ölmekten bile daha zor”

Şifa Hastanesi'ndeki duruma da değinen Medhun, "Yaşamak için gerekli en ufak bir şey bile yok. Elektrik yok, su yok, hayat yok. Un ve hurma yiyorduk. Hastanede yaşamak ölmekten bile zor." diye konuştu.

Hastanedeki herkesin aç olduğunu kaydeden Medhun, kendisinin de ancak 24 saat sonra dışarı çıkınca yemek yiyebildiğini söyledi.