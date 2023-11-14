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İşgalci terör örgütü İsrail Gazze'de yaşam alanı bırakmadı! “Artık yaşamak ölmekten bile daha zor”

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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İşgalci terör örgütü İsrail Gazze’de yaşam alanı bırakmadı! “Artık yaşamak ölmekten bile daha zor”

75 yıl önce Filistin topraklarını işgal eden terör örgütü İsrail, günlerdir dünyanın gözü önünde Gazze’de katliam yapıyor. Hem fosfor bombaları kullanarak hem de yaşam alanlarınsa saldırarak savaş suçu işliyor. Hedef gözetmeksizin bombardıman devam eden Siyonist örgüt, 21. yüzyılın soykırımına imza atarken, şifahaneleri de Gazzeliler için güvensiz hale getirdi. Katil İsrail güçleri tarafından kuşatılan Şifa Hastanesi'nden çıkmayı başaran bir Filistinlinin "Şifa'da yaşamak ölmekten zor" şeklindeki ifadesi adeta boğazlarda düğüm oldu.

Soykırımcı İsrail kara, hava ve deniz saldırıları ile Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Saldırıların 38. gününde sivilleri hedef almaya devam eden kan emiciler, abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de Filistinlilere açıkça soykırım uyguluyor.

YAŞAMAK ÖLMEKTEN BİLE ZOR

Filistinli Cevdet Medhun, hastanede yaşadıkları zorlukları kamuoyunun gözünün önüne serdi. Medhun, "Korku ve dehşet içinde önce El-Vahde Caddesi'ne oradan El-Yermuk Caddesi'ne geçtim. 'Güvenli koridor'da İsrail tankları tarafından üzerimize 3 kez ateş açıldı. Yaralananlar oldu." dedi.

Şifa Hastanesi'ndeki duruma da değinen Medhun, "Yaşamak için gerekli en ufak bir şey bile yok. Elektrik yok, su yok, hayat yok. Un ve hurma yiyorduk. Hastanede yaşamak ölmekten bile zor." diye konuştu.

Hastanedeki herkesin aç olduğunu kaydeden Medhun, kendisinin de ancak 24 saat sonra dışarı çıkınca yemek yiyebildiğini söyledi.

"GELİN BİZİ ÖLDÜRÜN DİYECEK DURUMA GELDİK"

Elektriğin acil servis hariç son iki gün tamamen kesildiğini aktaran Medhun, 20 böbrek hastasının, diyaliz birimi çalışmadığı ve İsrail ordusu hemodiyaliz su sistemini vurduğu için ölümle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Medhun, "Oksijene ihtiyaç duyan ya da ameliyat olması gerekenler ölmüş sayılır. Hastanede ilk yardım hizmeti verilmiyor. Yoğun bakımda da elektrik yok. Kuvözlerdeki prematüre bebeklere de suni solunum cihazları çalışmadığı için doktorlar elleriyle solunum yaptı ama 2 bebek hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Cevdet Medhun, yaşadıklarını, "Sadece ölmeyi bekliyorduk. İntihar etmemek için Yahudilere 'gelin bizi öldürün' diyecek duruma geldik." şeklinde özetledi.

CESETLER, DEFİN İÇİN BEKLİYOR

Hastanenin bahçesinde gömülmeyi bekleyen yaklaşık 100 naaş olduğunu dile getiren Medhun, bu naaşları gömmek için 3 günden bu yana Kızılhaç'la iletişim kurduklarını ancak Kızılhaç'ın bölgenin tehlikeli olduğunu ve buraya defin yapılamayacağını söylediğini aktardı.

İKİ DOKTOR ŞEHİT OLDU

İsrail güçlerinin, hastanenin dört bir yanını sardığını belirten Medhun, batı tarafının ise askerlerin hedef tahtası haline geldiğini kaydetti. Medhun, dün hastane yerleşkesi yakınlarındaki Ebu Husayre Caddesi'nin hedef alındığını ve 2 doktorun öldüğünü aktardı.

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