CANLI | Suriye ordusu ve SDG arasında yoğun çatışma! A Haber Halep'te: Patlama sesleri yükseldi

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan kısmı operasyonun ardından bölgede çatışmalar sürüyor. Suriye ordusu tarafından Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki terör örgütüne ait mevziler hedef olurken, A Haber sıcak noktadan son gelişmeleri anbean aktardı.

Mehmet Geçgel'in açıklamaları ise şöyle;

"3 BİN SİVİL TAHLİYE EDİLDİ"

Aslında Halep’e çok yakın bir noktadayız. Biraz daha devam edeceğiz, farklı bir güzergah kullanıyoruz çünkü birçok yol kapatılmış durumda güvenlik gerekçesiyle. Özellikle Azez üstünden Şeyh Maksut'a direkt inilen yani Halep'e inen o yoldan geçmek mümkün değil. Tabii Sivil Savunma’nın açıklamasını paylaşıyordu en son; SDG örgütünün yapmış olduğu saldırılar nedeniyle Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden 3 bin sivilin tahliye edildiğini açıkladı Sivil Savunma yapmış olduğu açıklamada.

"CAN KAYBININ ARTMA İHTİMALİ VAR"

Öte yandan yine Beyaz Baretliler olarak bildiğimiz Suriye'nin sağlık çalışanları onlar da şu anda El-Avarid noktası ve El-Zuhur Caddesi üzerinde müdahale etmeye hazır olduklarını ve tamamının da o noktaya yönlendirildiğini ifade edeyim. Tabii SDG saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti, can kaybı sayısının artma ihtimali var. 27 yaralının olduğunu şu ana kadar biliyoruz. Bir taraftan yoğun çatışmalar yaşandı, halihazırda bazı noktalarda bu çatışmalar yaşanıyor, devam ediyor. Bunu da sizlerle paylaşalım.

SURİYE HÜKÜMETİ SİVİLLERİN BARINMA İHTİYACI SAĞLADI

SDG birçok noktaya, özellikle sivil yerleşim yerlerine saldırılar gerçekleştirdi Halep'te. Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerine yakın mahallelere bu saldırılar gerçekleştirildi. Birçok ev de o noktada zarar görmüş durumda. Tabii bir taraftan da yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Birbiri ardına da açıklamalar yapılıyor. Halep Valisi, mevcut koşullar nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin durumunu izlemek ve onlara barınma desteği sağlamak amacıyla Halep Müdahale Merkezi Komitesi'ni kuran bir karar yayınladı. Komitenin amacı birleşik çabaları sağlamak, müdahalenin etkinliğini artırmak olduğunu ifade etti. Bir taraftan da yerinden edilen o mahalleleri terk etmek zorunda kalan 3000 sivil de yine Suriye hükümeti tarafından farklı noktalara alınarak barınma ihtiyaçlarının da sağlandığını sizlerle paylaşabiliriz.

"BİRÇOK NOKTA KAPATILMIŞ DURUMDA"

5 yıldır Suriye'ye geliyorum. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bayla ile birlikte burada görev yapıyoruz. Hiç bugünkü kadar sıkıntı yaşamadım açıkçası. Yani şöyle sıkıntı yaşamadım; birçok nokta kapatılmış ve çevresi tamamen, özellikle Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallesi tamamen çevrilmiş durumda. O noktalar tamamen kapatılmış durumda. Suriye hükümeti İdlib üzerinden özellikle çok sayıda takviye birlik bu noktaya sevk etti Halep'in çevresine, özellikle Şeyh Maksut, Halep ile Azez arasına çok sayıda birlik sevk etti. Bunlar da yine Azez üstünden o noktaya giden çok sayıda birlikler vardı. Bu birliklerin sevkiyatı nedeniyle yol güzergahlarında kapalılıklar vardı.

"SURİYE'DE OLAĞANÜSTÜ BİR ÖNLEM ALINMIŞ DURUMDA"

Biz iki yolu denedik; o iki yol da kapalı olduğu için farklı bir güzergahtan şu anda Halep'e giriş yapıyoruz. Kısa bir süre sonrasında zaten Halep'te olacağız bizler de, oradan yayınlarımıza devam edeceğiz. Ama olağanüstü bir önlem alınmış durumda. Özellikle Azez hattında, yani Azez'den Halep'e giden yolda çok olağanüstü bir önlem alındığını gözlemledik. Bunu ifade edebilirim. Tabii zaman zaman bazı noktalarda bizler de zorlandık. Bazen çünkü Suriye'de hala bazı noktalarda yol yok, araziden geçmek zorunda kaldık bir kısma kadar. Sonra tekrar bir yerden bir karayoluna bağlandık ve buradan da Halep'e ilerlemeye devam ediyoruz. Bunları sizlerle paylaşabilirim ama önlemler var tabii Suriye hükümeti hem Şam'dan, hem Hama'dan, Humus'tan hem de İdlib'den çok sayıda birliği Şeyh Maksut ve Halep'e sevk etmiş durumda.

"ÇATIŞMA SESLERİ GELİYOR"

Suriye hükümeti tarafından yapılıyor, tamamen Suriye hükümeti askerlerinin bulunduğunu söyleyebilirim zaten. Geride bıraktığımız süreçte... Üniformalı askerler. Özel birlikleri var onların, siyah maske takan özel birlikleri var, onlar da yine oradalar.ben Halep'in önce batısından girmeye çalıştım. Orada biraz daha bizim gireceğimiz saatte çatışmalar yoğunlaşmıştı, o noktadan tekrar şimdi... Yol kapalıydı bir yerden sonra zaten yaklaşamadık. Bu sefer doğusuna yöneldik, doğusundan dolaşarak tekrar içeriye girmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz noktadan şuan yoğun bir çatışma sesleri geldiğini söyleyebiliriz.

