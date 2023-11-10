Son dakika: Joe Biden yönetimine İsrail ikazı: Çok fena kaybediyoruz!
SON DAKİKA | Terör devleti İsrail, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana uyguladığı katliamlarında ara vermeden devam ediyor. 10 binden fazla masum sivilin katledildiği alçak saldırılarda 25 binden fazla insan da ya yaralandı ya da sakat kaldı. Dünyanın gözü önünde zuhur eden bu eylemler akabinde İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı arasında dirsek teması sürüyor. Ancak ABD medyası, ülkelerinin İsrail ile olan ilişkilerini kritik etti. Basın, İsrail katliamlarının Filistin davasına yönelik sempatiyi artırdığını ifade edildi. Uyarılarda da bulunulan haberlerde; ABD ile İsrail'in giderek yalnızlaşabileceği söylendi. CNN International ise Biden yönetiminin İsrail'e verdiği güçlü destek nedeni ile özel olarak uyarıldığını öne sürdü. İşte Gazze'de yaşananlar ve son gelişmeye dair tüm detaylar...
SON DAKİKA | Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana 36'sı Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.
Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 181 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
ABD VE İSRAİL ZORDA! FİLİSTİN DAVASI DÜNYA ÇAPINDABÜYÜYOR
ABD'li yetkililer İsrail'in Hamas'a verdiği orantısız tepkinin Filistin davasına yönelik dünya çapında sempatiyi artırdığını ve İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını yürütmek için sınırlı zamanı olduğunu düşünüyor.
"YÜKSEK SİVİL KAYIBI" UYARISI
New York Times gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, İsrail'in sıkışık bölgede kara operasyonları başlatma yönündeki hızlı kararının kapsamlı bir planlamaya çok az zaman bıraktığını ve yüksek sivil kayıplarını garanti ettiğini söyledi.
"ABD VE İSRAİL GİDEREK YALNIZLAŞABİLİR"
New York Times'a göre dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrıları her geçen gün artacak. İsrail saldırısı ne kadar uzun sürerse İsrail ve müttefiki ABD, küresel arenada bir o kadar yalnızlaşacak.
İSRAİL VE ABD'YE ÖFKE PATLAMASI! BİDEN YÖNETİMİNE UYARI YAPILDI
CNN International ise Biden yönetiminin Arap dünyasında ABD'ye karşı artan öfke konusunda özel olarak uyarıldığını iddia etti.
CNN tarafından görülen diplomatik yazışmalara göre, Arap dünyasındaki Amerikalı diplomatlar Biden yönetimini İsrail'e verdiği güçlü destek konusunda uyardı.
CIA, FBI VE BEYAZ SARAY'A MESAJ: ÇOK FENA KAYBEDİYORUZ
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, CIA ve FBI'a gönderilen resmi mesajlarda ABD'ye karşı öfkenin her geçen gün daha da arttığı vurgulandı.
Umman'daki ABD Büyükelçiliği'nden gönderilen mesajda 'İletişim savaşında çok fena kaybediyoruz' ifadesi yer alırken, Kahire'deki ABD Büyükelçiliği'nden gönderilen mesajda ise Mısır devlet gazetesinden bir yorum yer aldı: "Biden'ın Filistinlilere yönelik acımasızlığı ve umursamazlığı önceki tüm ABD başkanlarını aştı"
İSRAİL'E VERİLEN DESTEK SONRASI OLUŞAN OLUMSUZ TABLO ANKETLERE YANSIDI
Biden'ın İsrail desteği sadece Arap dünyasında değil kendi partisinde de tepkilere neden oldu.
Associated Press haber ajansının yayınladığı ankete göre ABD'li demokratlar Biden'in İsrail-Hamas savaşına yaklaşımı konusunda ikiye bölünmüş durumda.
Anket, demokratların yüzde 50'sinin Biden'ın çatışmayı yönetme şeklini onayladığını, yüzde 46'sının ise onaylamadığını gösteriyor.
AP anket sonuçlarının Demokrat Parti'de derin bir çatlağa işaret ettiğini ve da bunun Biden'ın yeniden seçilme çabasını karmaşık hale getirebileceğini yazdı.
BIDEN: GAZZE'DE ATEŞKESİN MÜMKÜN DEĞİL
Son olarak ise ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de ateşkes sağlanmasının "mümkün olmadığını" belirtti.
Illinois eyaletine yapacağı seyahat için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Biden, İsrail'in Filistin'e saldırılarında ateşkes olasılığına ilişkin bir soruyu yanıtladı.
Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin "mümkün olmadığını" dile getiren Biden, rehinelerin salınması konusunda da hala "iyimser" olduğunu ifade etti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby dün İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirmişti.
Kirby, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evliya Çelebi sadece ölüme çare olmayan bitkiyi reçetenlendirmiş! Faydası saymakla bitmiyor: Çinde bardak bardak içiyorlar!
- Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a hayırlı olsun! Tarihin transfer operasyonunu başlattılar!
- 1998-1999-2000-2008 girişlilere liste sil baştan yenilendi! Erken emeklilik prim+yaş tablosuna hemen bakın! 1800 gün detayı...
- Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Star TV Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı izle!
- 10 KASIM CUMA HUTBESİ KONUSU | Diyanet 10 Kasım Cuma Hutbesi konusu tam metin PDF! diyanet.gov.tr
- 10 KASIM ÖRNEK KONUŞMA METİNLERİ 2023! 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öğretmen ve öğrenciler için konuşma metni örnekleri...
- FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI İZLE! 9 Kasım Fenerbahçe - Ludogorets maçı EXXEN canlı, şifresiz izle! FB maçı canlı yayın bilgileri...
- PREFABRİK EV FİYATLARI 2023 | Bütçeye uygun evler belli oldu! 2+1, 3+1, 55 m2, 59 m2, 79, 81 m2 odalar 339.000 TL'den...
- Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı! Ziraat Bankası personel alımı sınav ücreti ne kadar? Yazılı sınav tarihi açıklandı!
- ÖZDEBİR SINAV SONUÇLARI 2023! Türkiye Geneli 8. sınıf LGS 1. deneme sonuçları sorgulama ekranı!
- İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Ocak ayında ne kadar olacak? İşsizlik ödeneği hesaplama ekranı 2023-2024!
- BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE! 9 Kasım 2023 Beşiktaş Bodo Glimt maçı Exxen TV izle!