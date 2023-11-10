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Türkiye'den Gazze'ye yardım gemisi! Yardımların en büyüğü yola çıktı

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Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
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Türkiye’den Gazze’ye yardım gemisi! Yardımların en büyüğü yola çıktı

Katil İsrail, 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de sivil katliamı yapıyor. Bölgede ateşkes için diplomatik temaslarını sürdüren Türkiye'den Gazze'ye insani dramı sona erdirmek için seferber oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye gönderilecek yardım gemisi yola çıktı.

Türkiye'den Gazze'ye gönderilecek sağlık malzemelerini taşıyan gemi, bu sabah İzmir'den yola çıktı.

İzmir Alsancak Limanı'na demirleyen kuru yük gemisine, görevlilerce tıbbi malzemeler ve ambulanslar yüklendi.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere, bu sabah hareket etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen yardım gemisiyle ilgili bilgi paylaştı.

Koca sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda "Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü yola çıktı Gazze'deki hasta ve yaralı kardeşlerimizin acılarını bir nebze de olsa hafifletme amacıyla Mısır Sağlık Bakanı ve yetkililerle yakın iş birliği çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bilindiği üzere, daha önce ilaç, tıbbi sarf malzemesi, tıbbi cihaz ve jeneratörlerden oluşan 8 kargo uçağımız Mısır'ın El Ariş Havalimanına ulaşmıştı. Bugün itibarıyla ise Mısır Sağlık Bakanı, değerli mevkidaşım Sayın Khaled Abdel Ghaffar'ın yoğun gayretleri neticesinde Türkiye'den gönderecek olduğumuz toplam 51 konteyner tıbbi malzeme ve jeneratörle 20 tam donanımlı ambulansın gemi yoluyla sevkiyatı için gerekli izinler alınmış, malzemeler İzmir'in Alsancak Limanından gemiye yüklenerek yola çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığımız koordinasyonunda organize edilen bu yardım gemisinin Cumartesi günü El-Ariş Limanına varması beklenmektedir. Gönderilecek sağlık yardım malzemeleri içinde, ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri olan, her türlü iklim şartlarına dayanıklı, tam donanımlı konstrüksiyonlu tip ağır iklim sahra hastanesi ile tam donanımlı şişirilebilir tip sahra hastaneleri ve bu hastanelerde kullanılmak üzere tıbbi ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri yer almaktadır. Bunların yanı sıra tam donanımlı 20 ambulans ve UMKE araçları ile sağlık tesislerine enerji desteği sağlamak için jeneratörler de gönderilecek malzemeler arasında yer almaktadır. Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerekli koordinasyon çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu sahra hastaneleri ve ambulansların, mümkün olması halinde, Gazze'de veya Mısır-Gazze sınırına en yakın noktalara konuşlandırılması planlanmaktadır. Türkiye olarak, bugün gemiyle yola çıkan sağlık yardımlarımız yaklaşık 500 ton ağırlığında ve öncekilerin 3 katını aşıyor. Yardımlarımız artarak devam edecek. Dua edin: Gazze için tüm yollar açık olsun." ifadelerini kullandı.

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