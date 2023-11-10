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Putin'e yeni model askeri teçhizat tanıtıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
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Putin’e yeni model askeri teçhizat tanıtıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna sınırına yakın Rostov-na-Donu kentinde bulunan karargahını ziyaret etti. Burada temaslarda bulunan Rus lidere, yeni model askeri ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Putin, Kazakistan ziyaretinin ardından ülkesinin Rostov-na-Donu'daki Güney Askeri Bölgesi'nin karargahına gitti.

Putin'e karargahta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve diğer askeri yetkililer eşlik etti.

PUTİN YERİNDE İNCELEDİ

Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"la ilgili son durum hakkında bilgi alan Putin'e, yeni model askeri teçhizat tanıtıldı.

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