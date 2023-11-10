10 Kasım 2023, Cuma
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İsrail çocukları vuruyor! Gazze'nin çelik yürekli büyük çocukları
İşgalci İsrail güçleri Gazze'de sivillerin üzerine ölüm yağdırmaya devam ediyor. Yerleşim merkezlerinin hedef alındığı saldırılarda aralarında binlerce çocuk ve kadının da bulunduğu çok sayıda sivil yaşamını yitiriyor. Bombardımanlarda şu ana kadar 4 bin 112'si çocuk 10 bin 996 kişi hayatını kaybetti. O saldırılardan birinden kurtulan küçük kızın bitkin hali yürek burktu. Küçük Maya ise içmek için su taşıyor. İsrail'in saldırılarında babasını kaybeden küçük kız bir kız ise "İsrail'den korkmuyoruz. Çünkü korkaklar" dedi ve İsrail'e net mesaj verdi. Yaşananları A Haber yorumlayan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, “Burada çocuklar çabuk büyüyor. Acıyla büyüyor. En yakınlarını kaybediyorlar ama korkmuyorlar. Bir yandan da İslam’ın en kutsal topraklarını en ön safta savunma şerefine de nail oluyorlar aslında. Acıyla büyümüşler, yaşları küçük ama kendileri büyük” dedi.