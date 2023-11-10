İkiyüzlü Biden neye uğradığını şaşırdı! "Gazze'de ateşkes" protestosuna cevap veremedi
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik zulmü bitmek bilmezken, ABD günden güne teçhizat ve mühimmat desteği ile katliama ortak oldu. Dünya çapından katil İsrail ve destekçisi ABD'ye büyük tepkiler gelmeye devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden’ın bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma, katılımcılar arasında bulunan bir kişinin `Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor` diye bağırması ile kesildi. Biden göstericinin sorusu karşısında dona kalırken, cevap vermekten kaçınarak ikiyüzlü bir tavır sergiledi.
ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Belvidere kentindeki bir otomobil fabrikasında Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası üyesi olan işçilere hitap eden ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapan bir protestocu tarafından kesildi.
GAZZE İÇİN SESİNİ DUYURDU
Biden kürsüde konuştuğu sırada katılımcılar arasında bulunan bir kişi, "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırdı.
SİVİLLER ÖLÜYOR BIDEN GÜLÜYOR
Biden, protestocunun çağrısına yanıt vermezken, "Bırakın, sorun değil" dedi.
Protestocu ise olayın ardından salondan çıkarıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Star TV Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı izle!
- 10 KASIM CUMA HUTBESİ KONUSU | Diyanet 10 Kasım Cuma Hutbesi konusu tam metin PDF! diyanet.gov.tr
- 10 KASIM ÖRNEK KONUŞMA METİNLERİ 2023! 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öğretmen ve öğrenciler için konuşma metni örnekleri...
- FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI İZLE! 9 Kasım Fenerbahçe - Ludogorets maçı EXXEN canlı, şifresiz izle! FB maçı canlı yayın bilgileri...
- PREFABRİK EV FİYATLARI 2023 | Bütçeye uygun evler belli oldu! 2+1, 3+1, 55 m2, 59 m2, 79, 81 m2 odalar 339.000 TL'den...
- Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı! Ziraat Bankası personel alımı sınav ücreti ne kadar? Yazılı sınav tarihi açıklandı!
- ÖZDEBİR SINAV SONUÇLARI 2023! Türkiye Geneli 8. sınıf LGS 1. deneme sonuçları sorgulama ekranı!
- İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Ocak ayında ne kadar olacak? İşsizlik ödeneği hesaplama ekranı 2023-2024!
- BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE! 9 Kasım 2023 Beşiktaş Bodo Glimt maçı Exxen TV izle!
- Ekmek fiyatı ne kadar? 9 Kasım 2023 İstanbul'da ekmek kaç TL oldu son dakika?
- 2024 Yeni asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yüzde 37, %40, %50, %56 formülleri geldi! Yılbaşında 15 bin TL detayı...
- 10 KASIM ŞİİRLERİ 2.3.4. sınıf öğrencilerine özel! 10 Kasım Atatürk'ü Anma şiirleri 2023! Kısa, uzun, duygusal...