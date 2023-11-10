İkiyüzlü Biden neye uğradığını şaşırdı! "Gazze'de ateşkes" protestosuna cevap veremedi

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Belvidere kentindeki bir otomobil fabrikasında Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası üyesi olan işçilere hitap eden ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapan bir protestocu tarafından kesildi.

GAZZE İÇİN SESİNİ DUYURDU

Biden kürsüde konuştuğu sırada katılımcılar arasında bulunan bir kişi, "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırdı.