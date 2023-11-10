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İkiyüzlü Biden neye uğradığını şaşırdı! "Gazze'de ateşkes" protestosuna cevap veremedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
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İkiyüzlü Biden neye uğradığını şaşırdı! Gazze’de ateşkes protestosuna cevap veremedi

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik zulmü bitmek bilmezken, ABD günden güne teçhizat ve mühimmat desteği ile katliama ortak oldu. Dünya çapından katil İsrail ve destekçisi ABD'ye büyük tepkiler gelmeye devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden’ın bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma, katılımcılar arasında bulunan bir kişinin `Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor` diye bağırması ile kesildi. Biden göstericinin sorusu karşısında dona kalırken, cevap vermekten kaçınarak ikiyüzlü bir tavır sergiledi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürerken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu politikasına yönelik protestolar devam ediyor.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Belvidere kentindeki bir otomobil fabrikasında Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası üyesi olan işçilere hitap eden ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapan bir protestocu tarafından kesildi.

GAZZE İÇİN SESİNİ DUYURDU

Biden kürsüde konuştuğu sırada katılımcılar arasında bulunan bir kişi, "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırdı.

SİVİLLER ÖLÜYOR BIDEN GÜLÜYOR

Biden, protestocunun çağrısına yanıt vermezken, "Bırakın, sorun değil" dedi.

Protestocu ise olayın ardından salondan çıkarıldı.

CEVAP VEREMEDİ "NEYSE" DEYİP GEÇİŞTİRDİ

Biden "neyse" diyerek konuşmasına devam etti.

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