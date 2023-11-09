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AK Partili Ali İhsan Yavuz duyurdu: Bağışlar Gazze'ye gidecek

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Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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AK Partili Ali İhsan Yavuz duyurdu: Bağışlar Gazze’ye gidecek

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14-28 Mayıs seçimlerinden alnının akıyla çıkan AK Parti, "Durmak yok yola devam" parolasıyla yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda AK Parti, Kızılcahamam'da "yerel seçim" gündemli çalışma kampı gerçekleştirecek. İl başkanları ve il koordinatörlerinin katılımıyla yapılacak kampın gündemini yerel seçim sürecinde izlenecek yol haritası oluşturacak. İşte AK Parti'nin kampa gireceği tarih ve kampa dair detaylar... Genel Başkanvekilleri ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yaptığı açıklamada yerel seçim adaylığı sürecine dair açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Bağış almak suretiyle aday müracaat alınacak. Alınan bağışlar AFAD üzerinden Gazze’ye gidecek" dedi.

Genel Başkanvekilleri ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yaptığı açıklamada yerel seçim adaylığı sürecine dair canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"BAĞIŞLAR GAZZE'YE GİDECEK"

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kınayan Yavuz, "Bağış almak suretiyle aday müracaat alınacak. Alınan bağışlar AFAD üzerinden Gazze'ye gidecek" dedi.

AK PARTİ'DE "DİJİTAL" DEVRİM

Diğer yandan Yavuz, "Bu dijital sistem sayesinde başkasının yerine oy kullanmayı neredeyse minimize ediyoruz. Geçersiz oy yok denecek kadar az. Aday başvurularının dijital ortamda alınmasına bugün başladık. 3 ton kağıt israfının önüne geçeceğiz. 19 Kasım'daki dijital temayül yoklamasında da 3 ton kağıt israfı önlenecek. İtiraz ve şikayetler de dijital olarak alınacak." ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ'DE YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Son dakika | AK Parti, Milletvekili Genel Seçimlerin ardından gerçekleştirdiği 4. Olağanüstü Büyük Kongre sonrası 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim çalışmalarına yoğunlaştı.

ANKARA VE İSTANBUL İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Bu kapsamda il ve ilçe başkanları ile bir çalışma kampı düzenleyecek parti, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok il özelinde çalışmalar yürütmeye hazırlanıyor.

İl Danışma Meclisi ve İlçe Danışma Meclisi toplantılarıyla istişare sürecini hızlandıran ve şehir buluşmaları ile saha çalışmalarına devam eden AK Parti, 12 Kasım'da da il başkanları ve Teşkilat Başkanlığı il koordinatörleri ile Kızılcahamam'da bir araya gelecek.

YEREL SEÇİM SÜRECİ ŞEKİLLENECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seçim hazırlıklarına başlayan partinin çalışma kampında gündemi "yerel seçimler" olacak.

Aday adaylığı başvuruları ile hız kazanacak yerel seçim süreci için izlenecek yol haritası üzerinde durulması planlanan kampta, 81 il başkanıyla görüşülerek yerel seçimlere yönelik yapılan ve incelenen anketlerle ilgili alınan notlar üzerinden yapılan çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

Kampta, Genel Başkanvekilleri ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sunum yapması bekleniyor.

Değerlendirmeler sonucunda 31 Mart 2024 yerel seçim sürecinin şekilleneceği çalışma kampı, 14 Kasım Salı günü sona erecek.

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