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Hamas'tan ABD'ye yanıt: Gazze'nin yönetimi Filistin'in özel meselesidir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
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Hamas’tan ABD’ye yanıt: Gazze’nin yönetimi Filistin’in özel meselesidir

Filistin topraklarının savunucusu mücahitlerden oluşan askeri direniş hareketi Hamas'tan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin "Hamas'ın Gazze Şeridi'nin geleceğinde denklemin bir parçası olamayacak" sözlerine yanıt gecikmedi. Hamas kanadından yapılan açıklamada, Gazze'nin yönetimi Filistin'in özel meselesidir! Hiçbir güç bu gerçeği değiştiremez" denildi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, "Gazze'yi veya topraklarımızın bir kısmını yönetmek; halkımızın, Filistin'in özel meselesidir ve sahadaki hiçbir güç bu gerçeği değiştirmeyi veya kendi iradesini dayatmayı başaramaz." ifadesini kullandı.

ABD'NİN HAMAS'I YOK SAYAN SÖZLERİNE YANIT

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin dün Hamas'ın Gazze Şeridi'nin geleceğinde denklemin bir parçası olamayacağı, buradaki yönetim şekline dair istişarelerin devam ettiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Kanu, "Kirby'nin Gazze'de Hamas sonrası durumla ilgili konuşmasının bir hayalden ibaret olduğunu, Filistin halkının direniş güçleriyle kenetlendiğini ve kendi kaderlerini kendilerinin tayin ettiğini" ifade etti.

"HAMAS, İŞGALE DİRENME VE MÜCADELE ETME HAKKINDA SAHİP"

Kanu, Hamas'ın ulusal bir kurtuluş hareketi ve Filistin halkının temel ayrılmaz bir parçası olduğunu, tüm yasa ve normlara uygun olarak işgale karşı direnme, mücadele etme hakkına sahip olduğunu belirtti.

"KİMSENİN PLANINA İZİN VERİLMEYECEK"

Hamas Sözcüsü, Filistin'in haklı davasını tasfiye ve tehcir planlarını başarısızlığa uğratan Filistin halkının, kendi topraklarında sarsılmaz bir şekilde durduğunu ve kimsenin planlarını hayata geçirmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Gazze'de 33'üncü gününe giren çatışmalara ilişkin ise Kanu, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, halen Gazze Şeridi'ni geçmeye çalışan İsrail askeri araçlarına, tanklarına, ordusuna ağır kayıplar verdirdiğini, İsrail güçlerinin Kassam Tugayları'nın darbeleri karşısında gerilediğini ifade etti.

Kanu, İsrail'in öncekiler gibi bu mücadeleyi de kaybedeceğini, çatışmanın başlangıcı 7 Ekim sabahında nasıl başarısız olduysa, sonunda da amacına ulaşamayacağını kaydetti.

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