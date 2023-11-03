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ABD Dışişleri Bakanı Blinken sivilleri katleden İsrail'i kolladı: Kendisini savunma hakkı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken sivilleri katleden İsrail’i kolladı: Kendisini savunma hakkı var

Daha önce bir Yahudi olarak Telaviv'e gittiğini ifade eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ikinci kez apar topar İsrail'e koştu. Ziyaret önceci konuşan ve katil İsrail'e destek mesajlarını sürdüren Blinken, "İsrail'in kendini savunma hakkı var" dedi. Öldürülen masum sivillere ses çıkaramayan Blinken, sözlerinde empati yapmakla yetindi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Ürdün de dahil bazı ülkeleri kapsayan ziyareti için başkent Washington'dan ayrılmadan önce, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ziyaretinin ilk durağının İsrail olacağını belirten Blinken, "İsrail'in kendini savunma ve bu tarz saldırıların bir daha olmayacağını sağlama konusunda sadece hakkı değil, sorumluluğu var." ifadesini kullandı.

KATLİAM DEVAM EDERKEN "SİVİLLERİ KORUMA" MESAJI

Blinken, İsrail'in eylemlerinde sivillerin korunmasının önemine işaret ederek "Sivilleri daha iyi korumak için atılabilecek somut adımları da konuşmak istiyoruz." dedi.

ESİRLER MESELESİ

İsrail-Filistin çatışmasının diğer ülkelere yayılmasını önlemenin de önceliklerinden biri olduğunu belirten Antony Blinken, bir diğer önceliklerinin de esirlerin serbest bırakılması olduğunu vurguladı.

SİVİLLERİ HEDEF ALAN İSRAİL'İ KOLLADI

Bir gazetecinin, İsrail'e Gazze'deki eylemleri konusunda baskı yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine Blinken, İsrail'in kendini savunma hakkı ve zorunluluğu olduğunu tekrar etti.

HAMASI HEDEF ALDI

Blinken, sivil ölümlerinden dolayı Hamas'ı suçlayarak Hamas'ın sivilleri canlı kalkan, hastaneleri ve camileri de karargah olarak kullandığını öne sürdü.

BOMBALAMALARA SES ÇIKARAMADI! EMPATİ YAPTI

Sivil ölümleri konusunda Blinken, "Filistinli bir çocuğun, yıkık binanın enkazından çıkarıldığını gördüğümde, İsrail'de ya da başka yerde aynı olayı gördüğümde olduğu gibi bu beni derinden etkiliyor." diye konuştu.

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