ABD Dışişleri Bakanı Blinken sivilleri katleden İsrail’i kolladı: Kendisini savunma hakkı var

HAMASI HEDEF ALDI

Blinken, sivil ölümlerinden dolayı Hamas'ı suçlayarak Hamas'ın sivilleri canlı kalkan, hastaneleri ve camileri de karargah olarak kullandığını öne sürdü.

BOMBALAMALARA SES ÇIKARAMADI! EMPATİ YAPTI

Sivil ölümleri konusunda Blinken, "Filistinli bir çocuğun, yıkık binanın enkazından çıkarıldığını gördüğümde, İsrail'de ya da başka yerde aynı olayı gördüğümde olduğu gibi bu beni derinden etkiliyor." diye konuştu.