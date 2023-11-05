Tüm dünya Filistin için meydanlarda! Hollanda'da AB ve ABD'ye sert tepki: Biden ödüyor İsrail vuruyor

İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamında 30. güne girilirken, katillerin sivil halka yönelik insanlık suçu bombardımanı bitmek bilmiyor. Dünyanın dört bir yanında ilk günden beri katil İsrail'in soykırımına tepki gösteriliyor. Bu tepkilerden bir tanesi de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir kez daha gerçekleşti. AB ve ABD'nin de katillerin yanında olduğunu ve katliama destek verdiğini belirten göstericiler "Biden ödüyor, İsrail vuruyor" ve "AB elinde kan var" sloganları atarak sert tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 05.11.2023 22:05 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 22:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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