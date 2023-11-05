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Haberler Galeri Tüm dünya Filistin için meydanlarda! Hollanda'da AB ve ABD'ye sert tepki: Biden ödüyor İsrail vuruyor

Tüm dünya Filistin için meydanlarda! Hollanda'da AB ve ABD'ye sert tepki: Biden ödüyor İsrail vuruyor

İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamında 30. güne girilirken, katillerin sivil halka yönelik insanlık suçu bombardımanı bitmek bilmiyor. Dünyanın dört bir yanında ilk günden beri katil İsrail'in soykırımına tepki gösteriliyor. Bu tepkilerden bir tanesi de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir kez daha gerçekleşti. AB ve ABD'nin de katillerin yanında olduğunu ve katliama destek verdiğini belirten göstericiler "Biden ödüyor, İsrail vuruyor" ve "AB elinde kan var" sloganları atarak sert tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 05.11.2023 22:05 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 22:11
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Tüm dünya Filistin için meydanlarda! Hollanda’da AB ve ABD’ye sert tepki: Biden ödüyor İsrail vuruyor

Olumsuz hava koşullarına rağmen başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını dile getirdi, başta Hollandalı siyasetçiler olmak üzere AB ve ABD'nin İsrail'i desteklemesini eleştirdi.

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Tüm dünya Filistin için meydanlarda! Hollanda’da AB ve ABD’ye sert tepki: Biden ödüyor İsrail vuruyor

"BIDEN ÖDÜYOR, İSRAİL VURUYOR"

"Biden ödüyor, İsrail vuruyor", "Rutte utan, Filistine ses ver", "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, Filistin bayraklarını sallayarak "ateşkes" çağrısı yaptı.

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Tüm dünya Filistin için meydanlarda! Hollanda’da AB ve ABD’ye sert tepki: Biden ödüyor İsrail vuruyor

"İSRAİL YİNE ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYOR"

Göstericiler, "Çocukları öldürmek meşru müdafaa değildir", "Siyonizme yer yok", "İsrail yine çocukları öldürüyor", "Apartheid'i durdurun, Soykırımı durdurun", "AB elinde kan var" ve "Herkes biliyor, İsrail=Suç" yazılı dövizler taşıdı.

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Tüm dünya Filistin için meydanlarda! Hollanda’da AB ve ABD’ye sert tepki: Biden ödüyor İsrail vuruyor

İşte Amsterdam'da 'Filistin' için toplanan kalabalıktan o kareler...

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Tüm dünya Filistin için meydanlarda! Hollanda’da AB ve ABD’ye sert tepki: Biden ödüyor İsrail vuruyor