Katil Netanyahu Gazze’yi "süresiz işgal" planını açıkladı
Dünyaya kaos ve acıdan başka bir şey getirmeyen sözde özgürlükler ülkesi ABD, girdiği her yere katliam götürmeye devam ediyor. Son olarak Gazze’de büyük bir soykırıma imza atan Siyonist İsrail’e büyük destek veren ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu’daki yeni fitili ateşledi. Arkasına aldığı destekle yüz bulan İsrail’in çocuk katili Başbakanı Netanyahu, Gazze'de "süresiz işgal" planını açıkladı. Diğer taraftan Bibi, Hamas’a iftira atarak işgale kılıf uydurdu. İşte detaylar…
Filistin'de İsrail katliamı sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha sahneye çıktı.
GAZZE İÇİN "SÜRESİZ İŞGAL" AÇIKLAMASI
Eli kanlı Siyonist Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güvenliğini tam olarak kontrolleri altına almak istediklerini ifade ederek "süresiz işgal" mesajı verdi.
KATİL BİBİ "ATEŞKES" YOK DEDİ
ABD Başkanı Joe Biden ve üst düzey yetkililerin çatışmalara geçici insani ara verilmesi yönünde İsrail'e telkinde bulunduğuna dair iddialar artarken Netanyahu, insani yardımların Gazze'ye girmesi ya da esirlerin tahliyesi için şartları değerlendireceğini ancak kısa süreli taktiksel duraksamalar hariç "esirler serbest bırakılmadıkça" Gazze'de ateşkes olmayacağını kaydetti.
Netanyahu, ateşkes çağrılarına dair "Bence bu savaş çabalarını engelleyecek. Esirlerin salıverilmesi çabalarını engelleyecek çünkü Hamas'a karşı işleyen tek şey bizim yaptığımız askeri baskı." cevabını verirken Hamas'ın esirleri serbest bırakmaya razı olması koşuluyla ateşkes olabileceğini söyledi.
"HAMAS" BAHANESİ İLE İŞGAL ADIMI
Kendi topraklarını savunan silahlı mücahitlerin yer aldığı Hamas'a "terörist" yaftası vuran Netanyahu, Gazze'deki işgal adımlarına kılıf uydurdu.
Gazze'de "süresiz işgal" imasında bulunan Netanyahu, "Bence İsrail'in (Gazze Şeridi'nde) süresiz kapsamlı güvenlik sorumluluğu olacaktır çünkü olmadığında neler olduğunu gördük. Güvenlik sorumluluğumuz olmadığında ortaya çıkan hayal edemeyeceğimiz ölçekte Hamas'ın eylemleridir." dedi.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da 1 İsrail askeri öldü.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.
Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
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