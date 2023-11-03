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ABD basını duyurdu: Wagner devrede! İsrail Hamas savaşında yeni bir cephe mi açılıyor?

İşgalci İsrail tam 28 gündür aralıksız bir şekilde sivillerin üzerine insanlık dışı saldırılar gerçekleştiriyor. İsrail'in katliamlarına ABD'den gelen desteğin boyutu da her geçen gün artarken bölgede tansiyonu yükseltecek bir gelişme daha yaşandı. Rus paralı asker grubu Wagner'in devreye girdiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 03.11.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 11:31
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ABD basını duyurdu: Wagner devrede! İsrail Hamas savaşında yeni bir cephe mi açılıyor?

İşgalci İsrail, Gazze'de etnik temizliğe girişti ABD ise bu soykırıma açık açık destek verdi. Vahşetin boyutunun her an biraz daha arttığı görülen coğrafyada adeta savaş çığırtkanlığı yapan ABD'den çok konuşulacak bir haber geldi. The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Rus paralı asker grubu Wagner de devreye girdi.

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ABD basını duyurdu: Wagner devrede! İsrail Hamas savaşında yeni bir cephe mi açılıyor?

The Wall Street'in ABD'li yetkilere dayandırdığı haberinde, Rus paralı asker grubu Wagner'in Hizbullah'a hava savunma sistemi göndermeyi planladığı yazıldı.

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ABD basını duyurdu: Wagner devrede! İsrail Hamas savaşında yeni bir cephe mi açılıyor?

İstihbarata dayandırılarak verilen bu bilgiye göre, Wagner Lübnanlı Hizbullah grubu ile iletişim halinde...

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ABD basını duyurdu: Wagner devrede! İsrail Hamas savaşında yeni bir cephe mi açılıyor?

Hizbullah'a Pantsir-S1 hava savunma sistemi verilirse İsrail'in F-16 ve F-35 savaş uçakları ile birlikte balistik füzeleri ve hipersonik füzelerinin vurulabileceği belirtildi.

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ABD basını duyurdu: Wagner devrede! İsrail Hamas savaşında yeni bir cephe mi açılıyor?

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 7 Ekim'den sonra yarın ilk kez televizyon karşısına geçerek bir konuşma yapacak olması tüm gözleri İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü Lübnan-İsrail sınırına çevirdi. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam eden İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden karşılıklı saldırılarda şu ana kadar 49 Hizbullah üyesi yaşamını yitirdi.