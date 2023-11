ABD basını duyurdu: Wagner devrede! İsrail Hamas savaşında yeni bir cephe mi açılıyor?

İşgalci İsrail, Gazze'de etnik temizliğe girişti ABD ise bu soykırıma açık açık destek verdi. Vahşetin boyutunun her an biraz daha arttığı görülen coğrafyada adeta savaş çığırtkanlığı yapan ABD'den çok konuşulacak bir haber geldi. The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Rus paralı asker grubu Wagner de devreye girdi.