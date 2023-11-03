ABD basını duyurdu: Wagner devrede! İsrail Hamas savaşında yeni bir cephe mi açılıyor?

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 7 Ekim'den sonra yarın ilk kez televizyon karşısına geçerek bir konuşma yapacak olması tüm gözleri İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü Lübnan-İsrail sınırına çevirdi. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam eden İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden karşılıklı saldırılarda şu ana kadar 49 Hizbullah üyesi yaşamını yitirdi.