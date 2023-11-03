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ABD basını duyurdu: Wagner devrede! İsrail Hamas savaşında yeni bir cephe mi açılıyor?
İşgalci İsrail tam 28 gündür aralıksız bir şekilde sivillerin üzerine insanlık dışı saldırılar gerçekleştiriyor. İsrail'in katliamlarına ABD'den gelen desteğin boyutu da her geçen gün artarken bölgede tansiyonu yükseltecek bir gelişme daha yaşandı. Rus paralı asker grubu Wagner'in devreye girdiği bildirildi.
Giriş Tarihi: 03.11.2023 11:31Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 11:31