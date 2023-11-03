ABD’den tansiyonu yükselten adım: Katil-avcı dron Gazze semalarında

ABD, İsrail'e 7 Ekim'den bu yana katliam için destek veriyor. Savaş gemileri ve savaş uçakları göndermek ile başlayan bu süreç ABD'li komutanların bölgeye gitmesi ile devam etmişti. ABD her ne kadar cephede savaşmayacaklarını yalnızca İsrail, ordusuna taktiksel destek vereceğini söylese de Gazze'deki son durum tansiyonu tırmandıracak cinsten...