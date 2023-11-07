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Katil İsrail sivilleri hedef alıyor! Filistin resmi haber ajansı duyurdu: İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
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Katil İsrail sivilleri hedef alıyor! Filistin resmi haber ajansı duyurdu: İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü

Son dakika haberleri... İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarının üzerinden 1 ay geçti. Katiller, yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'deki sivillerin canına kıymaya devam ediyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki gelişmeleri aktardı. Katliamcı İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki gelişmeleri aktardığı haberine göre, Rafah kentindeki Şabbura Mülteci Kampı'nda el-Hamayde ailesinin evini hedef alan İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binayı hedef alan İsrail bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti birçok kişi yaralandı.

İsrail uçakları ve topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin Tel el-Heva bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin çevresini, Şatı ve el-Megazi mülteci kamplarını, Zeytun Mahallesi'ni ve Beyt Hanun bölgesindeki birçok yeri bombaladı. Bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Filistin Kızılayı, İsrail savaş uçaklarının Kudüs Hastanesi çevresini iki füzeyle vurduğunu duyururken yardım kuruluşlarına, Gazze ve kuzey bölgesine acil temel yardımların ulaştırılması çağrısı yaptı.

Öte yandan hastane kaynakları, Kudüs Hastanesi'nde 48 saat, Avde Hastanesi'nde 30 saat, Endonezya Hastanesi'nde 24 saatlik yakıt kaldığını, Endonezya Hastanesi'nde şimdiden bazı bölümlerin hizmet dışı olduğunu duyurdu.

Ayrıca, Büreyç Mülteci Kampı'ndaki bir caminin de İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğu bildirildi.

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