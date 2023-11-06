ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in ajandasında ne var? Bölgede neler yaşanacak?

ABD uçak gemilerinin konuşlandığı yerler belli. Eğer bu çatışma bir yere sıçrarsa ve İsrail bu katliamlarını daha ileriye taşıyarak Hizbullah ile savaşa götürürse bunun sadece İsrail'in güvenliği açısından değil bölgedeki barışın yıkılıp yeni çatışma alanlarının oluşmasının yanı sıra ABD'nin güvenliğini de tehdit edeceği açıktır. Hizbullah lideri Nasrallah ABD üslerini hedef olarak gösterdi. Bu ciddi bir risk olarak önümüzde duruyor. Hala bir ateşkes sesi gelmiyor. ABD buna karşı çıkıyor. AB'den de çok titrek sesler geliyor. Ortada olan şey ise evlerin, camilerin, okulların, kiliselerin, pazar yerlerinin hastanelerinin doğrudan vurulduğu ve sivillerin kendi tabirleriyle "insansı hayvan" olarak görüldüğü bir yerde İsrail katliamı devam ediyor.