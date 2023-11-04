Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü: 3 ölü
Avustralya'nın Queensland eyaletinin kuzeybatısındaki Cloncurry kasabası yakınlarında yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuki, yaptığı açıklamada, eyalette çıkan 83 yangının çoğunun kontrol altına alındığını fakat yangının devam ettiği bazı bölgelerdeki riskin sürdüğünü vurgulamıştı.
Queensland İtfaiye ve Acil Durum Hizmetlerinden (QFES) yapılan açıklamada, düşen uçağın, devam eden orman yangınlarında kullanılmak üzere Queensland eyaletine gitmekte olduğu belirtildi.
Queensland eyalet polisi, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, eyaletin kuzeybatısındaki Cloncurry yakınlarına düşen yangın söndürme uçağındaki 3 kişinin öldüğünü bildirdi.
AVUSTRALYA'DA ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR
Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuki, yaptığı açıklamada, eyalette çıkan 83 yangının çoğunun kontrol altına alındığını fakat yangının devam ettiği bazı bölgelerdeki riskin sürdüğünü vurgulamıştı.
Eyaletin itfaiye yetkilileri ise Kinkuna, Goodwood, Colosseum, Carnarvon Gorge, Buckland, Consuelo, Rewan ve civarındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlara tahliye için hazırlanmaları yönünde çağrıda bulunmuştu.
Yaklaşık 24 bin hektarlık alanın kül olduğunu belirten yetkililer, daha önce tahliye edilmiş bölgelere de geri dönülmemesi gerektiği uyarısını yapmıştı.
İtfaiye yetkilileri, 26 Ekim'de Queensland ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerinde çıkan orman yangınlarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
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