Avustralya’da yangın söndürme uçağı düştü: 3 ölü

AVUSTRALYA'DA ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuki, yaptığı açıklamada, eyalette çıkan 83 yangının çoğunun kontrol altına alındığını fakat yangının devam ettiği bazı bölgelerdeki riskin sürdüğünü vurgulamıştı.

Eyaletin itfaiye yetkilileri ise Kinkuna, Goodwood, Colosseum, Carnarvon Gorge, Buckland, Consuelo, Rewan ve civarındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlara tahliye için hazırlanmaları yönünde çağrıda bulunmuştu.