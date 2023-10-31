Kassam Tugayları: Gazze'nin doğusunda İsrail'e ait 4 askeri aracı imha ettik | İşte çatışma anları...
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin doğu tarafından giren dört İsrail askeri aracını pusuya düşürerek imha ettiğini duyurdu. Diğer taraftan İzzeddin el-Kassam Tugayları, 29 Ekim Pazar günü Gazze Şeridi'nde İsrail askerleriyle yaşanan çatışmanın görüntülerini de paylaştı. İşte o anlar...
Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "Mücahitlerimiz, Gazze'nin doğusundaki Cuhr ed-Dik bölgesine giren İsrail askeri araçlarını sağlam bir pusuya düşürdü." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İsrail ordusuna ait 3 aracın "Yasin 105" roketleriyle imha edildiği, yanan araçlara müdahale için gelen dördüncü aracın da aynı şekilde hedef alınarak kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.
Kassam mensuplarının, pusu kurulan bölge İsrail tarafından havan toplarıyla bombalanmadan önce kayıp vermeden güvenli şekilde alandan çekildiği belirtildi.
Bu açıklamadan hemen önce İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda iki askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.
HAMAS, İSRAİL ASKERLERİYLE YAŞANAN ÇATIŞMANIN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
Diğer taraftan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 29 Ekim Pazar günü Gazze Şeridi'nde İsrail askerleriyle yaşanan çatışmanın görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınında toplandığı, tünelden çıkan Hamas mensuplarının İsrail askerlerinin konuşlandığı bölgeye doğru ilerlediği görüldü.
Daha sonra karşılıklı ateş açıldığı, çatışmanın başladığı kameraya yansıdı.
KARA OPERASYONU 4 GÜNDÜR SÜRÜYOR
İsrail ordusu, 27 Ekim akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ne kara operasyonlarını genişletmişti.
Kara operasyonlarının genişletilmesi sonucu İsrail askerleriyle Hamas mensupları arasında çok sayıda şiddetli çatışma yaşandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ZAMLI KYK bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ödeme takvimi netleşti; TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar... GSB KYK burs/kredi 2024 sonuç sorgulama ekranı!
- KYK 2024 zamlı burs/kredi ödemesi ne kadar, kaç TL?
- 6.5 milyon memura %52'lik enflasyon zam tablosu! Yeni maaşlar: Öğretmen, polis, hemşire, avukat...
- Emekliye 2024'te %68 enflasyon zam tablosu ayyuka çıktı! Beklenti Anketi oranları netleştirdi: 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana 10.706, 11.692, 15.213...
- Sergen Yalçın olmadı o isim geliyor! Süper Lig devi hücuma geçiyor
- Prim ve yaş indiriminde 5 yıllık erken emeklilik tüneli açıldı; 2000-2008 sonrası yaşınız değişiyor! Bağ-kur, SSK 31 Ekim saat 19.00'da...
- Gelinim Mutfakta 31 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını kazanan...
- ÇAYKUR çay paraları hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim 2023 çay destekleme ödemeleri başladı!
- TUREKS HALKA ARZ TARİHİ 2023! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
- GENÇ KART NASIL ALINIR? 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Kart başvuruları başladı mı?
- Kasım ayında şans onlardan yana! O tarihte doğanlar yaşadı! Bir anda zengin olacak 3 burç...
- Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 31 Ekim 2023 Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine gündemi...