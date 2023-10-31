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Kassam Tugayları: Gazze'nin doğusunda İsrail'e ait 4 askeri aracı imha ettik | İşte çatışma anları...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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Kassam Tugayları: Gazze’nin doğusunda İsrail’e ait 4 askeri aracı imha ettik | İşte çatışma anları...

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin doğu tarafından giren dört İsrail askeri aracını pusuya düşürerek imha ettiğini duyurdu. Diğer taraftan İzzeddin el-Kassam Tugayları, 29 Ekim Pazar günü Gazze Şeridi'nde İsrail askerleriyle yaşanan çatışmanın görüntülerini de paylaştı. İşte o anlar...

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "Mücahitlerimiz, Gazze'nin doğusundaki Cuhr ed-Dik bölgesine giren İsrail askeri araçlarını sağlam bir pusuya düşürdü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait 3 aracın "Yasin 105" roketleriyle imha edildiği, yanan araçlara müdahale için gelen dördüncü aracın da aynı şekilde hedef alınarak kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Kassam mensuplarının, pusu kurulan bölge İsrail tarafından havan toplarıyla bombalanmadan önce kayıp vermeden güvenli şekilde alandan çekildiği belirtildi.

Bu açıklamadan hemen önce İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda iki askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

HAMAS, İSRAİL ASKERLERİYLE YAŞANAN ÇATIŞMANIN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Diğer taraftan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 29 Ekim Pazar günü Gazze Şeridi'nde İsrail askerleriyle yaşanan çatışmanın görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınında toplandığı, tünelden çıkan Hamas mensuplarının İsrail askerlerinin konuşlandığı bölgeye doğru ilerlediği görüldü.

Daha sonra karşılıklı ateş açıldığı, çatışmanın başladığı kameraya yansıdı.



KARA OPERASYONU 4 GÜNDÜR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, 27 Ekim akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ne kara operasyonlarını genişletmişti.

Kara operasyonlarının genişletilmesi sonucu İsrail askerleriyle Hamas mensupları arasında çok sayıda şiddetli çatışma yaşandı.

İsrail’e ait 4 askeri araç imha edildi "İSRAİL'E AİT 4 ASKERİ ARAÇ İMHA EDİLDİ"

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