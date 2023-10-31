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Haberler Galeri Antony Blinken'e soğuk duş: ABD'nin Katil İsrail'e desteğine "kanlı ellerle" tepki gösterdiler

Antony Blinken'e soğuk duş: ABD'nin Katil İsrail'e desteğine "kanlı ellerle" tepki gösterdiler

ABD'nin Katil İsrail'e desteği yönelik desteğini protesto eden göstericiler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de katıldığı Kongre toplantısında, "kanlı" ellerini havaya kaldırdı. Filistin lehine yazılar da açan göstericiler, ABD'nin İsrail katliamına verdiği desteği protesto etti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2023 18:06 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 18:09
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Antony Blinken’e soğuk duş: ABD’nin Katil İsrail’e desteğine kanlı ellerle tepki gösterdiler

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masumlara ölüm yağdırırken; ABD de İsrail'in uyguladığı soykırıma destek oluyor.

Bu kapsamda İsrail'e yeni bir destek vermeye hazırlanan ABD'de yapılan Senato'da protestocular ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e zor anlar yaşattı.

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Antony Blinken’e soğuk duş: ABD’nin Katil İsrail’e desteğine kanlı ellerle tepki gösterdiler

Çok sayıda protestocu Blinken'in Beyaz Saray'ın 106 milyar dolarlık ulusal güvenlik fonu hakkında konuştuğu sırada sözünü keserken, "Ateşkes hemen" şeklinde bağırdı.

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Antony Blinken’e soğuk duş: ABD’nin Katil İsrail’e desteğine kanlı ellerle tepki gösterdiler

Fon kapsamında ABD'nin Katil İsrail'e 14,3 milyar dolar daha destek vermesi öngörülüyor.

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Antony Blinken’e soğuk duş: ABD’nin Katil İsrail’e desteğine kanlı ellerle tepki gösterdiler

Protestocular, Kongre sırasında Blinken'in konuşmaya başlamasını bekledi. Blinken söz aldığı sırada tek tek ayağa kalkarak bağıran protestocular nedeniyle ABD Dışişleri Bakanı zor anlar yaşadı.

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Antony Blinken’e soğuk duş: ABD’nin Katil İsrail’e desteğine kanlı ellerle tepki gösterdiler

Polis ekipleri protestocuları susturmaya çalışırken, 12 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Bazı protestocuların üzerlerine "Stop funding genocide" (Soykırımı finanse etmeyi durdurun) yazılı tişörtler giydiği görüldü.