Antony Blinken'e soğuk duş: ABD'nin Katil İsrail'e desteğine "kanlı ellerle" tepki gösterdiler

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masumlara ölüm yağdırırken; ABD de İsrail'in uyguladığı soykırıma destek oluyor.

Bu kapsamda İsrail'e yeni bir destek vermeye hazırlanan ABD'de yapılan Senato'da protestocular ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e zor anlar yaşattı.