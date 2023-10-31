31 Ekim 2023, Salı
Antony Blinken'e soğuk duş: ABD'nin Katil İsrail'e desteğine "kanlı ellerle" tepki gösterdiler
ABD'nin Katil İsrail'e desteği yönelik desteğini protesto eden göstericiler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de katıldığı Kongre toplantısında, "kanlı" ellerini havaya kaldırdı. Filistin lehine yazılar da açan göstericiler, ABD'nin İsrail katliamına verdiği desteği protesto etti.
Giriş Tarihi: 31.10.2023 18:06 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 18:09
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