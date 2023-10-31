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İsrail Filistinlilere böyle işkence etti! İşte insanlığın ayaklar altına alındığı anlar...

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Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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İsrail Filistinlilere böyle işkence etti! İşte insanlığın ayaklar altına alındığı anlar...

Gazze’de büyük katliama imza atan İsrail, diğer bir Filistin toprağı Batı Şeria'da da baskıları sürdürüyor. Batı Şeria'da bir grup işçinin ellerini arkadan bağlayan İsrail güçleri işkence etti. İşte vahşetin yaşandığı ve insanlığın ayaklar altına alındığı o anların görüntüleri…

A HABER ÖZEL | Katil terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de acımasız bir soykırım işlemekte.

Diğer yandan özgürlük isteyen Filistinliler acı bir işkenceye maruz kalmakta.

TEKME TOKAT YERDE SÜRÜKLENDİLER

Batı Şeria'da gözaltılar ve gece baskınları ile halka zulmeden İsrail güçleri bu kez de Filistinli işçileri yerde tekmeledi.

ELLER BAĞLI! GÖZLER KAPALI İŞKENCE

Yayınlanan görüntülerde, gözleri, elleri ve ayakları bağlanan işçiler çaresiz bir şekilde kendini korumaya çalıştı.

İnsanlığın ayaklar altına alındığı bu tepki çeken görüntüler İsrail barbarlığını tüm yünleriyle gözler önüne serdi.

İsrail’den Filistinlilere işkence İSRAİL'DEN FİLİSTİNLİLERE İŞKENCE

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