İsrail Filistinlilere böyle işkence etti! İşte insanlığın ayaklar altına alındığı anlar...
ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Gazze’de büyük katliama imza atan İsrail, diğer bir Filistin toprağı Batı Şeria'da da baskıları sürdürüyor. Batı Şeria'da bir grup işçinin ellerini arkadan bağlayan İsrail güçleri işkence etti. İşte vahşetin yaşandığı ve insanlığın ayaklar altına alındığı o anların görüntüleri…
Diğer yandan özgürlük isteyen Filistinliler acı bir işkenceye maruz kalmakta.
TEKME TOKAT YERDE SÜRÜKLENDİLER
Batı Şeria'da gözaltılar ve gece baskınları ile halka zulmeden İsrail güçleri bu kez de Filistinli işçileri yerde tekmeledi.
ELLER BAĞLI! GÖZLER KAPALI İŞKENCE
Yayınlanan görüntülerde, gözleri, elleri ve ayakları bağlanan işçiler çaresiz bir şekilde kendini korumaya çalıştı.
İnsanlığın ayaklar altına alındığı bu tepki çeken görüntüler İsrail barbarlığını tüm yünleriyle gözler önüne serdi.
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