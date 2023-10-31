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Siyonistlere karşı anne karnında yaşam mücadelesi! Şehit annesinin karnından çıkartıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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Siyonistlere karşı anne karnında yaşam mücadelesi! Şehit annesinin karnından çıkartıldı

Katil İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze’de sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin bombardımana tutarak binlerce masumu katletmeye devam ediyor. Son olarak bombardımanlar sonucu şehit olan bir annenin karnından çıkarılan bir bebeğin görüntüleri gündem oldu. Gazzeli doktorların bebeğin yaşaması için olağanüstü bir mücadele verdiği görüldü. İşte tüm detaylar…

Eli kanlı bebek katilleri ateşkes çağrılarını reddedip Gazze'de masum sivilleri katletmeye devam ediyor. Soykırımcı terör örgütünün katliamı dünyanın dört bir yanından tepki görüyor.

Gazze'de iletişim ve interneti kesen işgalci İsrail, karanlığa gömülen Gazze'yi aralıksız bombalamaya devam ederek sistematik bir soykırıma imza atıyor.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

3542'Sİ ÇOCUK 8525 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

7 Ekim'den bu yana kesintisiz bir şekilde süren İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525'e Filistinli şehit düştü. 21 bin 643 kişi de yaralandı. Yaklaşık 2 bin Gazzeli de enkaz altında, akıbeti bilinmiyor.

Eli kanlı İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepki yağmaya devam ederken bölgeden de katliama dair acı görüntüler gelmeye devam ediyor.

ANNE KARNINDA YAŞAM MÜCADELESİ

Gazzeli doktorlar, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırı sonucunda hayatını kaybeden hamile annenin karnındaki bebeğini yaşatmak için canhıraş mücadele verdi.

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