31 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Katil İsrail'e Cibaliye'den yükselen feryat: Allah’ım 3 çocuğum öldü

Katil İsrail'e Cibaliye'den yükselen feryat: Allah’ım 3 çocuğum öldü

A HABER ÖZEL | ABD destekli Siyonist İsrail, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım işliyor. Binlerce masum sivilin kanına giren bu alçak terör devleti genç, yaşlı demeden katlediyor. Bu akşamüzeri ise İsrail savaş uçakları masum sivillerin yerleşim olanı Cibaliye mülteci kampını hedef aldı. 100'den fazla sivilin can verdiği katliamın yaşandığı yerden acılı babanın feryadı yükseldi. Yürekleri dağlayan görüntülerde baba, "Allah'ım 3 çocuğum öldü. Beni bırakın. Nerden bulacağım onları? Babacığım...Babacığım! Neredeler?" cümleleri ile sinir krizi geçirdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 31.10.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 18:47
  • 1
  • 13
Katil İsrail’e Cibaliye’den yükselen feryat: Allah’ım 3 çocuğum öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor.

İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na vurması sonucu ilk belirlemelere göre en az 100'den kişi hayatını kaybetti. 400'den fazla da yaralı var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Katil İsrail’e Cibaliye’den yükselen feryat: Allah’ım 3 çocuğum öldü

KAMPA 6 BOMBAYLA VURULDU

Gazze Sivil Savunma Müdürü Ahmed el-Kahlout yaptığı açıklamada, Cibaliye Mülteci Kampı'nın tamamen yok edildiğini belirterek, "Bu binalarda yüzlerce vatandaş yaşıyor. İşgal hava kuvvetleri bu bölgeyi ABD yapımı altı bombayla yerle bir etti. Bu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son katliamı" dedi.

  • 3
  • 13
Katil İsrail’e Cibaliye’den yükselen feryat: Allah’ım 3 çocuğum öldü

ÖLÜ VE YARALILAR HALA SAYILIYOR
Endonezya Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin hala sayıldığını bu nedenle kaç kişinin saldırıda öldürüldüğünü net olmadığı belirtilerek, "Yakıt sıkıntısı nedeniyle hastane yarın akşam tamamen çalışmayı durduracak" denildi. Yerel kaynaklar, öldürülenlerin çoğunun aynı aileden olduğunu belirtirken, enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

  • 4
  • 13
Katil İsrail’e Cibaliye’den yükselen feryat: Allah’ım 3 çocuğum öldü

ACILI BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

100'den fazla sivilin can verdiği katliamın yaşandığı yerden acılı babanın feryadı yükseldi.

  • 5
  • 13
Katil İsrail’e Cibaliye’den yükselen feryat: Allah’ım 3 çocuğum öldü

Yürekleri dağlayan görüntülerde baba, "Allah'ım 3 çocuğum öldü. Beni bırakın. Nerden bulacağım onları? Babacığım Babacığım! Neredeler?" cümleleri ile sinir krizi geçirdi.