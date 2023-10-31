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Kassam Tugayları: Gazze'nin doğusunda İsrail'e ait 4 askeri aracı imha ettik | İşte çatışma anları...

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Giriş: 31.10.2023 20:09
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin doğu tarafından giren dört İsrail askeri aracını pusuya düşürerek imha ettiğini duyurdu. Diğer taraftan İzzeddin el-Kassam Tugayları, 29 Ekim Pazar günü Gazze Şeridi'nde İsrail askerleriyle yaşanan çatışmanın görüntülerini de paylaştı. İşte o anlar...
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