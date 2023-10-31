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Trabzon’da katil İsrail’in Gazze’deki katliamları protesto edildi

A HABER ÖZEL | Siyonist İsrail Gazze'de büyük bir katliama girişti. Binlerce masum sivilin öldürüldüğü ve binlercesinin de yaralandığı hava, deniz ve kara saldırılarında milyonlarca Filistinli göçe zorlandı. İnsani bütün haklardan mahrum bırakılan Gazzeli Müslümanlara ise tüm Türkiye'den destek yağdı. Son olarak Trabzon'da katil İsrail'in Gazze'deki katliamları protesto edildi. Detayları A Haber ekibinden Selman Kutlu ve kameraman Özgür Özdemir aktardı.

Ahmet Çakar
Giriş Tarihi: 31.10.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 17:13
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Trabzon’da katil İsrail’in Gazze’deki katliamları protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar Trabzon'da protesto edildi.

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Trabzon’da katil İsrail’in Gazze’deki katliamları protesto edildi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik devam eden ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

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Trabzon’da katil İsrail’in Gazze’deki katliamları protesto edildi

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

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Trabzon’da katil İsrail’in Gazze’deki katliamları protesto edildi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

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Trabzon’da katil İsrail’in Gazze’deki katliamları protesto edildi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 452'si çocuk, 2 bin 87'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.