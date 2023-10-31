İsrail’den Cibaliye mülteci kampında katliam: En az 100 kişi öldürüldü! 6 ton bomba kullanıldı

Kavasoğlu, "Hava saldırıları olacağı zaman bizim de hatlarımız kesilmekte. Gazze İçişleri Bakanlığı, Cibaliye Kampı'na 6 ton bomba atıldığı bilgisini paylaştı. 18 bin ton patlayıcı bugüne kadar kullanılmıştı. Hiroşima'ya atılan bombaların yaklaşık olarak 1.5 katı olarak ifade edilmeyeydi. Bu bölge (Cibaliye) mülteci kamplarının olduğu bölge. O bölgede çok sayıda halen daha çok sayıda yaşayan var. Daha önce de pek çok kap saldırıya uğradı. Oralarda da ölüler vardı. Saldırılar devam etmekte. Ambulansların bölgeye ulaşması çok zor. Her yeri toz kaplamış durumda. Sağlık ekiplerine bir güvenlik garantisi de verilmiyor. BM bunu daha önce açıklamıştı. İleri zamanda belki de çok vahim bir tablo ile karşılaşacağız. Burada binlerce insan yaşamakta." dedi.