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İsrail'den Cibaliye mülteci kampında katliam: En az 100 kişi öldürüldü! 6 ton bomba kullanıldı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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İsrail’den Cibaliye mülteci kampında katliam: En az 100 kişi öldürüldü! 6 ton bomba kullanıldı

Siyonist terör devleti İsrail, Gazze’de ölüm kusmaya devam ediyor. Son olarak İsrail'in Cibaliye mülteci kampına gerçekleştirdiği saldırı sonucu en az 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sivil masumların hedef alındığı kalleş saldırıda 6 ton bomba kullanıldı. Detayları A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu aktardı.

Katil İsrail, Gazze'nin Cibaliye bölgesini vurdu. Mülteci kampının hedef alındığı bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre saldırıda 100 kişi öldürüldü, 400'e yakında yaralı var.

Gazzeli bir vatandaş, İsrail'in hedefindeki o noktadan yaşananları anlattı.

"TÜM EVLER YERLE BİR OLDU! ÇOK ŞEHİT VAR"

Filistinli vatandaş, "Bu görüntüleri Size Cibaliye kampının kalbinden aktarıyorum. Kampın merkezine saldırı yapıldı. Yaklaşık 30-40 ev isabet aldı. Arkamda yıkılan evleri görüyorsunuz. Çok şehidimiz var. Çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Tüm evler yerle bir oldu. Görüntüler bombalanan yerden." ifadelerine yer verdi.

6 TON BOMBA DETAYI

A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, alçak saldırıya maruz kalan 6 ton bomba atıldığı bilgisini paylaştı.

Kavasoğlu bilgi kaynağını ise Gazze İçişleri Bakanlığı olarak açıkladı.

Kavasoğlu, "Hava saldırıları olacağı zaman bizim de hatlarımız kesilmekte. Gazze İçişleri Bakanlığı, Cibaliye Kampı'na 6 ton bomba atıldığı bilgisini paylaştı. 18 bin ton patlayıcı bugüne kadar kullanılmıştı. Hiroşima'ya atılan bombaların yaklaşık olarak 1.5 katı olarak ifade edilmeyeydi. Bu bölge (Cibaliye) mülteci kamplarının olduğu bölge. O bölgede çok sayıda halen daha çok sayıda yaşayan var. Daha önce de pek çok kap saldırıya uğradı. Oralarda da ölüler vardı. Saldırılar devam etmekte. Ambulansların bölgeye ulaşması çok zor. Her yeri toz kaplamış durumda. Sağlık ekiplerine bir güvenlik garantisi de verilmiyor. BM bunu daha önce açıklamıştı. İleri zamanda belki de çok vahim bir tablo ile karşılaşacağız. Burada binlerce insan yaşamakta." dedi.

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