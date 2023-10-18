Filistin’den SON DAKİKA açıklaması: İsrail savaşı sürdürmek için hastane katliamının sorumluluğundan kaçıyor

YARDIM KORİDORU ÇAĞRISI

İnsan hakları ilkelerini savunacak uluslararası cesur bir duruşun talep edildiği açıklamada, böyle bir duruşla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve insani yardım koridorlarının açılması çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma düşen görevin, Gazze Şeridi'nde Filistin halkının maruz kaldığı insani felaketleri teşhis etmek veya İsrail hükümetine sivillere yönelik savaş hukukuna bağlı kalma çağrısından ibaret olmadığı hatırlatılan açıklamada, uluslararası topluma düşen görevin aynı zamanda İsrail'in savaşı derhal durdurması yönünde adımlar atma olduğu vurgulandı.