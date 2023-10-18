Filistin'den SON DAKİKA açıklaması: İsrail savaşı sürdürmek için hastane katliamının sorumluluğundan kaçıyor
Dünya tarihinde görülmemiş bir katliam dün akşam Gazze'de yaşandı. Milyonlarca masumun kanını elinde taşıyan Siyonist İsrail, bu kez El-Ehli Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirği füzeli saldırı ile 500 masum Filistinlinin alçakça canına kıydı. Yaşananlar dünya genelinde büyük tepkiye neden olurken, Filistin Dışişleri Bakanlığı yaşananlardan dolayı İsrail'e ateş püskürdü. Yapılan açıklamada İsrail'in uluslararası baskıları altında kalmadan savaşı sürdürmek için Gazze Şeridi'ndeki hastane katliamının sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını bildirdi.
Dün gece insanlık tarihine kara leke olarak geçen bir katliam İsrail tarafından sahneye konuldu.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 500'den fazla Filistinli mazlum ve masum kişi vefat etti.
FİLİSTİN'DEN TEPKİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası çifte standartların İsrail'e, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması veya insani yardımların girişi için koridorlar açma taleplerini reddetme hakkı" verdiği ifade edildi.
"İSRAİL KATLİAMIN SORUMLULUĞUNDAN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR"
Söz konusu çifte standartların aynı zamanda uluslararası hukuku her türlü dokunmazlıktan arındırarak İsrail hükümetinin kararlarına bağlı hale getirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı uluslararası baskılara maruz kalmadan sürdürmek için Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinde işlediği vahşice katliamın sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor. Böylece Gazze Şeridi'nde yıkım yapma ve halkını tehcir etme yönündeki stratejik planını hayata geçirme çabalarını sürdürmeyi hedefliyor."
YARDIM KORİDORU ÇAĞRISI
İnsan hakları ilkelerini savunacak uluslararası cesur bir duruşun talep edildiği açıklamada, böyle bir duruşla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve insani yardım koridorlarının açılması çağrısı yapıldı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma düşen görevin, Gazze Şeridi'nde Filistin halkının maruz kaldığı insani felaketleri teşhis etmek veya İsrail hükümetine sivillere yönelik savaş hukukuna bağlı kalma çağrısından ibaret olmadığı hatırlatılan açıklamada, uluslararası topluma düşen görevin aynı zamanda İsrail'in savaşı derhal durdurması yönünde adımlar atma olduğu vurgulandı.
İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 300 kişinin öldüğünü, en az 13 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.
Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihat üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.
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