Filistin bayrağının anlamı | Filistin bayrağının renkleri neyi temsil ediyor, ne anlama geliyor? Ne zaman kullanılmaya başlandı?

RENKLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Bayrak üç eşit boyutta siyah, beyaz ve yeşil şeritten oluşur. Bunu soldan en uç noktası bayrağı ortalayacak şekilde duran bir kırmızı ikizkenar üçgen tamamlar.

Bu renkler Pan-Arap renkleridir. Bayrak Batı Sahra, Sudan ve Ürdün'ün bayraklarına çok benzer. 30 Eylül 2015'ten beri Birleşmiş Milletler binası önünde Filistin bayrağı da asılıdır.