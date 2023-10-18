Filistin bayrağının anlamı | Filistin bayrağının renkleri neyi temsil ediyor, ne anlama geliyor? Ne zaman kullanılmaya başlandı?
Filistin bayrağı, Filistin halkının ulusal kimliğini ve bağımsızlık arzusunu simgeleyen önemli bir semboldür. Bayrak, yatay olarak üç eşit yatay şeritten oluşur: üstte siyah, ortada beyaz ve altta yeşil renkler bulunur. Peki Filistin bayrağının renkleri neyi temsil ediyor, ne anlama geliyor? Ne zaman kullanılmaya başlandı? İşte merak edilen detayları...
Filistin bayrağı, Filistin halkının ulusal kimliğini ve bağımsızlık arzusunu simgeleyen önemli bir semboldür. 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından kabul edilen bayrak, 15 Kasım 1988 tarihinde bağımsız Filistin ülkesinin resmi bayrağı olarak da onaylandı. Bayrak, yatay olarak üç eşit şeritten oluşur. Peki Filistin bayrağının anlamı ne?
Filistin bayrağı, Filistin halkını ve devletini temsil etmek için kullanılan resmi bayraktır.
Bayrak 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından Filistin halkının bayrağı olarak ilan edildi. 15 Kasım 1988 tarihinde de bağımsız Filistin ülkesinin bayrağı olarak kabul edildi.
RENKLERİ NE ANLAMA GELİYOR?
Bayrak üç eşit boyutta siyah, beyaz ve yeşil şeritten oluşur. Bunu soldan en uç noktası bayrağı ortalayacak şekilde duran bir kırmızı ikizkenar üçgen tamamlar.
Bu renkler Pan-Arap renkleridir. Bayrak Batı Sahra, Sudan ve Ürdün'ün bayraklarına çok benzer. 30 Eylül 2015'ten beri Birleşmiş Milletler binası önünde Filistin bayrağı da asılıdır.
Siyah şerit, Filistin halkının geçmiş acılarını ve mücadelesini simgelerken, beyaz şerit barış ve umudu temsil eder. Yeşil şerit ise Filistin'in verimli topraklarını ve doğasını sembolize eder.
Bayrağın sol köşesindeki kırmızı üçgen, Filistin halkının kararlılığını ve bağımsızlık arzusunu ifade eder.
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