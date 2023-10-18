Olay yerine ilk katil geldi! ABD Başkanı Joe Biden: ABD İsrail'in yanında

Soykırım devleti olarak tarihe geçen İsrail, dün gece saatlerinde Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde kan donduran bir vahşete imza attı. Yüzlerce kadın ve çocuk şehit edilirken, saldırı sonrası ABD Başkanı Joe Biden'ın ikiyüzlü tavrı dikkat çekti. İsrail'e verdiği destekle bilinen ABD Başkanı Biden, saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Diğer yandan Biden, İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirirken Tel-Aviv şehrinde Netanyahu tarafından karşılandı. Biden, katliamın baş aktörü Netanyahu ile kucaklaştı. Sonrasında iki isim ortak basın toplantısı düzenlerken ABD Başkanı Joe Biden ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu vurgularken büyük bir yalana imza attı. Biden hastaneyi Hamas'ın vurduğunu iddia ederken "Saldırı sizin tarafınızdan yapılmadı bunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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