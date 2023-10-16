Suudi Prens Selman ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı saatlerce bekletti

PRENS SELMAN: İSRAİL OPERASYONLARI DURDURULMALI

Veliah Prens Selman, sabah gerçekleşen toplantıda görüşme başlar başlamaz "masum insanların hayatına mal olan İsrail operasyonunun durdurulması ve Filistin topraklarını susuz, elektriksiz ve yakıtsız bırakan Gazze kuşatmasının kaldırılması gerektiğini" söyledi.

Ayrıca Veliaht Prens, Hamas'ı ortadan kaldırmaya yönelik maksimalist hedefini sürdürmesi için İsrail'i destekleyen ABD politikasıyla doğrudan çelişecek şekilde askeri tırmanışın durdurulması çağrısı yaptı.