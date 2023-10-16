16 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Suudi Prens Selman ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı saatlerce bekletti

Suudi Prens Selman ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı saatlerce bekletti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
ABONE OL
Suudi Prens Selman ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı saatlerce bekletti

İsrail’e destek için kapı kapı dolaşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Riyad ziyaretine dair çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. The Washington Post’un iddiasına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kendisiyle görüşmek isteyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı saatlerce bekletti. Akşam gerçekleşmesi beklenen toplantı bu nedenle ancak ertesi sabah gerçekleştirilebildi. Selman'ın sabah gerçekleşen görüşmede, toplantı başlar başlamaz Blinken'ı uyararak, İsrail’in Gazze kuşatmasını, her türlü askeri operasyonunun sona erdirilmesini ABD’den istedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları devam ediyor. ABD'yi arkasına alan İsrail'e dünyanın her noktasından tepkiler çığ gibi büyüyor.

BLINKEN'DEN ORTA DOĞU TURU

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin çatışmalarının yoğunlaşmasının ardından Orta Doğu turu kapsamında Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi.

ABD merkezli The Washington Post gazetesi, dün Blinken ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkent Riyad'da veliaht prense ait bir çiftlikte yaptığı görüşmenin detaylarını kaleme aldı.

Haberde ise yaşanan 'diplomatik bir kriz' oldukça dikkat çekti.

PRENS SELMAN, BLINKEN'I GÖRÜŞME İÇİN SAATLERCE BEKLETTİ

Washington Post, Arap dünyasının en güçlü liderlerinin sert direnişiyle karşılaşan Blinken'ın, Veliaht Prens Selman'la görüşebilmek için saatlerce bekletildiğini öne sürdü.

Bu nedenle akşam gerçekleşmesi beklenen toplantı, ancak ertesi sabah gerçekleştirilebildi.

PRENS SELMAN: İSRAİL OPERASYONLARI DURDURULMALI

Veliah Prens Selman, sabah gerçekleşen toplantıda görüşme başlar başlamaz "masum insanların hayatına mal olan İsrail operasyonunun durdurulması ve Filistin topraklarını susuz, elektriksiz ve yakıtsız bırakan Gazze kuşatmasının kaldırılması gerektiğini" söyledi.

Ayrıca Veliaht Prens, Hamas'ı ortadan kaldırmaya yönelik maksimalist hedefini sürdürmesi için İsrail'i destekleyen ABD politikasıyla doğrudan çelişecek şekilde askeri tırmanışın durdurulması çağrısı yaptı.

Blinken sosyal medya paylaşımını sildi BLİNKEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINI SİLDİ
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan skandal ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN'DAN SKANDAL
ABD ile Filistin arasında kritik temas ABD İLE FİLİSTİN ARASINDA KRİTİK TEMAS
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi! Talep ABD’den BAKAN FİDAN'DAN KRİTİK DİPLOMASİ! TALEP ABD'DEN
ABD’li Blinken Başkan Erdoğan’ın sözünü dinledi ABD'Lİ BLİNKEN BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜ DİNLEDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA