Suudi Prens Selman ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı saatlerce bekletti
İsrail’e destek için kapı kapı dolaşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Riyad ziyaretine dair çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. The Washington Post’un iddiasına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kendisiyle görüşmek isteyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı saatlerce bekletti. Akşam gerçekleşmesi beklenen toplantı bu nedenle ancak ertesi sabah gerçekleştirilebildi. Selman'ın sabah gerçekleşen görüşmede, toplantı başlar başlamaz Blinken'ı uyararak, İsrail’in Gazze kuşatmasını, her türlü askeri operasyonunun sona erdirilmesini ABD’den istedi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları devam ediyor. ABD'yi arkasına alan İsrail'e dünyanın her noktasından tepkiler çığ gibi büyüyor.
BLINKEN'DEN ORTA DOĞU TURU
Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin çatışmalarının yoğunlaşmasının ardından Orta Doğu turu kapsamında Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi.
ABD merkezli The Washington Post gazetesi, dün Blinken ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkent Riyad'da veliaht prense ait bir çiftlikte yaptığı görüşmenin detaylarını kaleme aldı.
Haberde ise yaşanan 'diplomatik bir kriz' oldukça dikkat çekti.
PRENS SELMAN, BLINKEN'I GÖRÜŞME İÇİN SAATLERCE BEKLETTİ
Washington Post, Arap dünyasının en güçlü liderlerinin sert direnişiyle karşılaşan Blinken'ın, Veliaht Prens Selman'la görüşebilmek için saatlerce bekletildiğini öne sürdü.
Bu nedenle akşam gerçekleşmesi beklenen toplantı, ancak ertesi sabah gerçekleştirilebildi.
PRENS SELMAN: İSRAİL OPERASYONLARI DURDURULMALI
Veliah Prens Selman, sabah gerçekleşen toplantıda görüşme başlar başlamaz "masum insanların hayatına mal olan İsrail operasyonunun durdurulması ve Filistin topraklarını susuz, elektriksiz ve yakıtsız bırakan Gazze kuşatmasının kaldırılması gerektiğini" söyledi.
Ayrıca Veliaht Prens, Hamas'ı ortadan kaldırmaya yönelik maksimalist hedefini sürdürmesi için İsrail'i destekleyen ABD politikasıyla doğrudan çelişecek şekilde askeri tırmanışın durdurulması çağrısı yaptı.
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